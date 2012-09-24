昔日催人求援如今反被催 政治顾虑令西班牙一再拖延

* 西班牙曾施压爱尔兰及葡萄牙寻求援助

* 西班牙政府因顾忌政治後果而坚持不申请援助

* 其他可能受牵连的国家敦促西班牙求援

路透布鲁塞尔/马德里9月24日电---西班牙曾经极力推动爱尔兰和葡萄牙申请欧元区援助,因其当时急於使自己躲开急剧恶化的主权债危机.

但现在局面倒转,西班牙政府自己拒不申请援助,特别是因为其非常清楚葡萄牙和爱尔兰求援之後所发生的事--被选民抛弃.

西班牙首相拉霍伊将在10月21日迎来一场重要的地方选举,现在他不急於屈从于法国、意大利和爱尔兰的急切呼吁.这些国家认为,拉霍伊若请求援助,或缓解投资者对於这些国家自身债务问题的忧虑.

2010-11年期间,爱尔兰和葡萄牙政府在长达数月时间里拒不请求欧盟和国际货币基金组织(IMF)的援助,加剧了债市的动荡.

现在,上台9个月的拉霍伊坚称马德里可能不需要援助,至少现在不需要,而他的前任曾经敦促他国求援.

这种拖延部分是拉霍伊的性格使然.这个属於强硬保守派的加利西亚人具备决不妥协的精神,直至他自己准备好行动.

拉霍伊的老家在加利西亚(Galicia),这里的人以态度暧昧着称,喜欢用一个问题来当做回答.西班牙有句古话说,见到一个加利西亚人在阶梯上,很难判断他要上楼还是下楼.

"拉霍伊个性抗拒,这就是他.他宁可花三个月做一个糟糕的决定,也不愿意立刻做个明智的抉择,"与拉霍伊同属人民党,曾任职前任政府的人士表示.

拉霍伊不露表情下的模棱两可,就连长期和他共事的同僚都无法判断他什麽时候才会结束观望.

欧洲央行本月宣布的公债买进计划缓和了西班牙的借款成本压力,给予拉霍伊一些喘息空间.德国也清楚表态不应该急於求援.

但是情势依旧紧绷.忧虑自身债务水平的国家领导人担心西班牙延後申请纾困,可能会让金融市场再次不稳,拉高了这些国家最後也不得不请求援助的风险.

"西班牙大力赞成葡萄牙迅速申请纾困,以止住危机蔓延,"一名资深欧元区官员表示.他指的是在葡萄牙申请援助的前几个月里,马德里当局所释出的压力.

"法国和意大利显然也会希望西班牙快点申请纾困,"他说,"但德国就不那麽着急."

**连锁反应**

葡萄牙本国银行在推促政府向国际货币基金组织(IMF)寻求援助上推了一把,这些银行表示欧洲央行不希望它们增持国债.

西班牙的大型银行也开始用类似的手法向拉霍伊施压.

政府应该寻求预防性的信贷,"越快越好,"西班牙大型银行BBVA主席Francisco Gonzalez周四表示.

法意两国认为,西班牙越快求援,整体欧元区投资者信心受损程度就越小,最终打破债务危机连锁反应的机会也越大.

因为担心会伤及西班牙的颜面,官员则用外交辞令传达上述讯息.

"我们必须尊重欧盟是由27个国家组成,每个国家都是主权个体,在面对西班牙这样骄傲的国度,这一点尤其重要,"法国财政部长莫斯可维西表示.

"如果哪一天它们有求于欧盟,有申请渠道,"他上周对路透电视说.

爱尔兰财长努南(Michael Noonan)更直白一点,"我希望他们把立场说清楚,整个夏天他们都没有把立场说明白,"他在出席9月14-15日于赛浦路斯举行的欧元区财长会议前说.

在2010年底受西班牙施压要求接受外部救助的爱尔兰,有自己的理由希望西班牙步其後尘.爱尔兰担心震荡的欧元区债券市场会毁掉该国明年重返公开市场融资的希望.

德国的看法恰好相反.现任政府一年後将面临大选,而德国公众反对救助其他国家,因此德国坚持欧元区救助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)不仅仅是为向各国政府提供廉价贷款的便利工具.

对於德国而言,救助基金是最後手段.只要西班牙能从市场融资,尽管收益率高企但只要相对稳定,那麽德国议会将很难同意使用金援来帮助西班牙.

自从欧洲央行宣布可以在二级市场无规模限制买入短期公债之後,西班牙10年期公债收益率下跌逾一个百分点.

不过ECB的行动条件是,西班牙申请欧元区救助基金,且同意在严苛国际监管下实施财政和经济改革措施.

一些投资者现在寄望西班牙在10月18-19日欧盟峰会上提出救助申请.不过几位欧盟官员称,看起来西班牙首相拉霍伊会等到加利西亚10月21日进行地方选举之後.他所属的政党有机会在当地议会赢得绝对多数.

为了减少被外界告知该如何修复经济的尴尬,西班牙本周稍晚将提出新的一套改革方案以及2013年财政预算案.

若西班牙公债收益率开始再次上涨,这或许能让拉霍伊申请救助进而启动ECB的债券购买计划,同时将任何新的附加条件降到最低,减少政治上的尴尬.但问题在於,市场准备等多久.

正如法国财政部长莫斯可维西上周所言,"我想我们还有一些时间."(完)

--编译/审校 丁琦/沈以文/田建华/程琳/王洋

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