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国际财经 | 2012年 7月 24日 星期二 07:36 BJT

西班牙监管机构发布所有证券卖空禁令

路透马德里7月23日电---西班牙股票市场监管机构周一发布对所有西班牙证券的卖空禁令,为期三个月,并称禁令可能延长至10月23日之後.

该监管机构在声明中称,卖空禁令将适用於所有股票或指数的操作,包括现货操作、在各种平台的衍生品交易和店头交易(OTC)的衍生品.但卖空禁令不适用於做市商.(完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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