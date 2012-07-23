西班牙监管机构发布所有证券卖空禁令

路透马德里7月23日电---西班牙股票市场监管机构周一发布对所有西班牙证券的卖空禁令,为期三个月,并称禁令可能延长至10月23日之後.

该监管机构在声明中称,卖空禁令将适用於所有股票或指数的操作,包括现货操作、在各种平台的衍生品交易和店头交易(OTC)的衍生品.但卖空禁令不适用於做市商.(完)