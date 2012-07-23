西班牙监管机构发布所有证券卖空禁令

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透马德里7月23日电---西班牙股票市场监管机构周一发布对所有西班牙证券的卖空禁令,为期三个月,并称禁令可能延长至10月23日之後.
该监管机构在声明中称,卖空禁令将适用於所有股票或指数的操作,包括现货操作、在各种平台的衍生品交易和店头交易(OTC)的衍生品.但卖空禁令不适用於做市商.(完)
--编译 肖群英;审校 王洋
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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