西班牙发布所有证券卖空禁令

中国禁止韩国旅游产品销售后Hotel Shilla等股票暴跌
路透首尔3月3日 - 韩国三星集团旗下酒店和免税零售子公司Hotel Shilla股价最多跌13%，之前韩国联合通讯社报道，中国下令北京旅游公司停售韩国旅游产品。
路透马德里7月23日电---西班牙股票市场监管机构周一发布对所有西班牙证券的卖空禁令,为期三个月,并称禁令可能延长至10月23日之後.
该监管机构在声明中称,卖空禁令将适用於所有股票或指数的操作,包括现货操作、在各种平台的衍生品交易和店头交易(OTC)的衍生品.但卖空禁令不适用於做市商.(完)
--编译 肖群英;审校 王洋
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