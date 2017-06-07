焦点：西班牙桑坦德银行以象征性1欧元救下濒临破产的宝培拉银行

路透马德里/法兰克福6月7日 - 西班牙最大银行桑坦德银行(SAN.MC)周三宣布，将以象征性的1欧元价格收购受困同业--西班牙宝培拉银行(Banco Popular)POP.MC，此前欧洲当局确定宝培拉银行濒临破产。

桑坦德银行将进行约70亿欧元(79亿美元)增资来覆盖提升宝培拉银行财务状况所需的资本和拨备。

此举是在欧洲央行宣布宝培拉银行料将被清算之后采取的，是对金融危机以后采取的一项破产银行处理机制的首次运用。

宝培拉银行之前遭到挤兑，这加剧了该银行的融资问题，并最终导致其被出售。宝培拉银行的股东和部分债权人将蒙受损失。

“今日的决定保护了宝培拉银行的存款人及其重要功能，”单一处理委员会的主席Elke König说。

欧洲央行之前称，由于该银行“最近几日的流动性状况严重恶化”，导致其判定该银行“在不久的将来可能会无力偿还到期的债务或其他负债。”

**股价下滑**

西班牙经济部长德金多斯称，鉴于宝培拉银行近几周的境况，由桑坦德银行收购宝培拉是个良好的结局，而且此事对公共资源也不会产生影响。他表示，这意味着其它银行不会受到牵连。

桑坦德银行董事长Ana Botin表示，随着西班牙和葡萄牙经济的改善，两家银行合并将强化在这一地区的地理布局。

“我们欢迎宝培拉银行的客户，”她说道。

西班牙金融危机给宝培拉银行留下了370亿欧元的不良楼市资产，令该行处于沉重压力之下；欧洲央行监管当局稍早曾警告宝培拉存在被清算的风险，该行股价应声下跌过半。这也促成了桑坦德进行收购。

桑坦德银行称，对宝培拉的收购将从2019年开始促进增长和利润产生。

桑坦德称，将拨备79亿欧元用于处理收购后的不良资产。

宝培拉的不良贷款率是西班牙银行同业均值的三倍左右。

长期以来，宝培拉的中小企业贷款业务在西班牙银行业名列前茅，桑坦德周三称现在其以25%的市占率，在国内市场占据上风。(完)