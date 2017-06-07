焦点：西班牙桑坦德银行以象征性1欧元救下濒临破产的宝培拉银行

焦点：原油进口大国中印日打饱嗝拖低亚洲需求 打压平衡油市努力
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透马德里/法兰克福6月7日 - 西班牙最大银行桑坦德银行(SAN.MC)周三宣布，将以象征性的1欧元价格收购受困同业--西班牙宝培拉银行(Banco Popular)POP.MC，此前欧洲当局确定宝培拉银行濒临破产。
桑坦德银行将进行约70亿欧元(79亿美元)增资来覆盖提升宝培拉银行财务状况所需的资本和拨备。
此举是在欧洲央行宣布宝培拉银行料将被清算之后采取的，是对金融危机以后采取的一项破产银行处理机制的首次运用。
宝培拉银行之前遭到挤兑，这加剧了该银行的融资问题，并最终导致其被出售。宝培拉银行的股东和部分债权人将蒙受损失。
“今日的决定保护了宝培拉银行的存款人及其重要功能，”单一处理委员会的主席Elke König说。
欧洲央行之前称，由于该银行“最近几日的流动性状况严重恶化”，导致其判定该银行“在不久的将来可能会无力偿还到期的债务或其他负债。”
**股价下滑**
西班牙经济部长德金多斯称，鉴于宝培拉银行近几周的境况，由桑坦德银行收购宝培拉是个良好的结局，而且此事对公共资源也不会产生影响。他表示，这意味着其它银行不会受到牵连。
桑坦德银行董事长Ana Botin表示，随着西班牙和葡萄牙经济的改善，两家银行合并将强化在这一地区的地理布局。
“我们欢迎宝培拉银行的客户，”她说道。
西班牙金融危机给宝培拉银行留下了370亿欧元的不良楼市资产，令该行处于沉重压力之下；欧洲央行监管当局稍早曾警告宝培拉存在被清算的风险，该行股价应声下跌过半。这也促成了桑坦德进行收购。
桑坦德银行称，对宝培拉的收购将从2019年开始促进增长和利润产生。
桑坦德称，将拨备79亿欧元用于处理收购后的不良资产。
宝培拉的不良贷款率是西班牙银行同业均值的三倍左右。
长期以来，宝培拉的中小企业贷款业务在西班牙银行业名列前茅，桑坦德周三称现在其以25%的市占率，在国内市场占据上风。(完)
(编译/审校 刘秀红/汪红英/王琛/艾茂林/高琦/王洋)
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路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。