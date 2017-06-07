欧洲央行称西班牙宝培拉银行可能倒闭 或被桑坦德银行收购

路透法兰克福6月7日 - 欧洲央行周三称，西班牙宝培拉银行(Banco Popular) POP.MC的现金已耗尽，有倒闭风险，并称针对该银行的救助计划可能涉及被规模较大的同业西班牙桑坦德银行(SAN.MC)收购。

“欧洲央行的6月6日判定，宝培拉银行将要倒闭或可能会倒闭，”欧洲央行在一则公告中说。

“该银行最近几日的流动性状况严重恶化，导致(欧洲央行)判定该实体在不久的将来可能会无力偿还到期的债务或其他负债。”

“欧洲央行因此通知单一处理委员会，后者采取了一个解决方案，包括将宝培拉银行出售给桑坦德银行。”(完)