欧洲央行称西班牙宝培拉银行可能倒闭 或被桑坦德银行收购

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透法兰克福6月7日 - 欧洲央行周三称，西班牙宝培拉银行(Banco Popular) POP.MC的现金已耗尽，有倒闭风险，并称针对该银行的救助计划可能涉及被规模较大的同业西班牙桑坦德银行(SAN.MC)收购。
“欧洲央行的6月6日判定，宝培拉银行将要倒闭或可能会倒闭，”欧洲央行在一则公告中说。
“该银行最近几日的流动性状况严重恶化，导致(欧洲央行)判定该实体在不久的将来可能会无力偿还到期的债务或其他负债。”
“欧洲央行因此通知单一处理委员会，后者采取了一个解决方案，包括将宝培拉银行出售给桑坦德银行。”(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。