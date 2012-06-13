西班牙银行业救助资金将在15年内偿还--媒体

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透马德里6月13日电---据报纸El Mundo周三的一则报导,根据周六达成的对西班牙银行业最多1,000亿欧元的救助协议,协议项下的贷款需要在15年内偿还.
该报称,西班牙要从2017年起偿还贷款,并获得五年的宽限期.西班牙将通过其银行重组基金FROB来运用上述贷款.
欧洲和西班牙官员周六对路透表示,对向FROB支付的欧洲贷款利率将为3%.
欧盟执委会新闻发言人周二表示,通过FROB接受欧洲救助资金的银行,将支付至少8.5%的利率.
另一家报纸ABC的报导则称,西班牙政府已要求更改今年的预算,以便FROB承担660亿欧元的债务.(完)
编译 王洋; 审校 高琦
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