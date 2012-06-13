西班牙银行业救助资金将在15年内偿还--媒体

路透马德里6月13日电---据报纸El Mundo周三的一则报导,根据周六达成的对西班牙银行业最多1,000亿欧元的救助协议,协议项下的贷款需要在15年内偿还.

该报称,西班牙要从2017年起偿还贷款,并获得五年的宽限期.西班牙将通过其银行重组基金FROB来运用上述贷款.

欧洲和西班牙官员周六对路透表示,对向FROB支付的欧洲贷款利率将为3%.

欧盟执委会新闻发言人周二表示,通过FROB接受欧洲救助资金的银行,将支付至少8.5%的利率.

另一家报纸ABC的报导则称,西班牙政府已要求更改今年的预算,以便FROB承担660亿欧元的债务.(完)

编译 王洋; 审校 高琦

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