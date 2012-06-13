西班牙银行业救助计划抬高意大利求援门槛

* 西班牙银行业救助协议达成後,投资者信心恶化

* 意大利因高债务且经济增长疲弱而处境危急

* 意大利银行业情况似乎好於西班牙银行业

* 国内储蓄是意大利的一项资源

撰稿 Lisa Jucca/Valentina Za 编译 王翔琼/肖群英/程琳/杜明霞

路透米兰6月12日---意大利必须加大力度抑制巨额债务并恢复经济增长,以扭转投资者的负面信心,从而避免被这种负面情绪推至危机边缘,尽管意大利正在推进改革,且银行业体系状况比西班牙要好.

不过,分析师和意大利央行表示,该国还可以动用庞大的国内储蓄来帮助支应不断上升的偿债成本.该国的债务规模高达1.9万亿欧元(2.4万亿美元).

去年蒙蒂出任意大利总理後,投资者起初为之振奋,但自3月以来,意大利公债收益率一路上涨并超过6%,使信贷匮乏环境下家庭和企业向银行贷款的成本变得极高.

尽管意大利的赤字和失业率低於西班牙,且银行业在房地产危机方面并无风险敞口,但国际投资者担忧该国无力在深度衰退中转危为安,因而持观望态度.

奥地利财政部长费克特周一表示,意大利可能不得不在未来数月内向欧洲夥伴国寻求救助,就像西班牙刚刚为其银行业做的那样.此话招来了蒙蒂的愤怒指责.

"实质上,意大利的情况完全与西班牙不同.意大利进一步推出自己的改革举措,这甚至更加重要,"Centre for European Political Studies主管Daniel Gros表示.

"意大利有决心这麽做.但改革需要时间,市场信心却瞬息万变."

对於蒙蒂的紧缩举措以及激进的养老金改革,投资者表示欢迎.但罗马当局未能以大胆的促增长改革举措来平衡税收增加的影响,令市场的支持有所下滑.

若经济不能在经历10年停滞後开始恢复增长,意大利在降低债务方面将面临愈来愈大的困难.目前意大利债务规模相当於其国内生产总值(GDP)的120%,在欧元区内仅次于希腊.

"市场在问:意大利面对阻遏经济增长的诸多根本问题,正采取什麽举措加以解决?因为这些问题若不解决,意大利仍将面临政治和经济上的困境,"前欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)向路透表示.

意大利央行总裁维斯科维斯科(Ignazio Visco)上周表示,该国仍处在非常时期,呼吁总理蒙蒂加快改革步伐.

**意大利银行业问题不大**

与西班牙等欧洲国家的情况不同,意大利银行业者已设法充实了资本,其途径是通过向民间投资者募资,而非依靠政府,这其中包括国内顶级银行意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)和联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)(ISP.MI).但第三大银行西雅那银行(Monte dei Paschi di Siena)(BMPS.MI)能否弥补30亿欧元资本缺口仍让人怀疑.

意大利并不存在房地产泡沫,但银行业面临坏账风险.在金融危机期间,银行业坏账占贷款总额的比例增长近一倍至11.2%.

惠誉主权评级主管Ed Parker表示,西班牙获得援助对意大利或其他国家没有直接影响.

"意大利银行业与西班牙区别很大,不像西班牙那样经历过信贷繁荣和房地产泡沫,所以不存在西班牙那样的银行业问题."Parker对路透称.

如果意大利2012年经济萎缩程度远超政府预计的1.2%,那麽银行获利能力将遭受不良贷款不断增多的打击.

此外,银行在意大利公债上还有很大敞口,西雅那银行手中的公债尤其多.

ETX Capital资深交易员Markus Huber称:"意大利经济下滑程度还不足以对贷款产生重大影响.当然,如果投资者信心进一步恶化,情况就可能改变."

尽管不良贷款前景堪忧,但花旗分析师计算得出,如果处在极端压力环境下,整个银行体系的资金缺口只会有500亿欧元多一点,他们认为这个规模是可控的.

**尚未动用的资源**

意大利已几乎完成了今年发债计划的一半,今年整体规模估计为2,150亿欧元.

如果意大利的改革进展不能迅速取得外国投资者信任,那麽包括富裕家庭在内的国内买家或将成为最後一道防线.目前,外国投资者持有意大利公债的比例仅为三分之一左右,一年前则超过40%.

2011年底,意大利公民财富净值为2.6万亿欧元.他们过去常把大部分储蓄用来购买公债,直到1990年代加入欧元区,收益率开始下跌後才改变这种习惯.

意大利央行认为还有促使国内投资者购买政府公债的充足空间.2011年,意大利居民金融资产总额中公债占6.9%,该比例略高於2010年,但只是1990年代末期13.2%的约一半.

"意大利最大的优势是其国内储蓄.意大利应该让这些储蓄流动起来,"Daniel Gros说,"意大利的银行买入大量公债,但最终能稳定公共债务的是该国民众."

若意大利居民金融资产中公债的比例回到1990年代水准,那麽可能调动约2,000亿欧元的增量资金.

Spiro Sovereign Strategy董事总经理Nicholas Spiro表示,如果出现恐慌情绪,将很难说服意大利民众,持有公债比持有现金更加安全.

为了吸引小型投资者,意大利财政部最近推出了创新的通胀挂钩债券.3月的初次发行获得旺盛需求,筹集了远高於预期的70亿欧元资金.不过本月进行的第二次发行则没那麽成功,这次发行与交纳税款的时间赶到了一起.

意大利政府计划年底再次发行这种债券.

随着距离大选的时间已不到一年,各政党在国会的争论升温,因此意大利政府必须尽快扭转局势.

"蒙蒂政府还有不到12个月的时间来实行进一步改革.若经济衰退加深,将会更加困难."约翰霍普金斯大学欧洲研究主管Erik Jones表示.(完)

--编译 王翔琼/肖群英/程琳/杜明霞;审校 郑茵/田建华

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