斯蒂格利茨称西班牙救助方案为“巫术经济学”

2012年1月17日，诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨在香港参加一个论坛。斯蒂格利茨表示，欧盟向西班牙提供贷款以支持该国银行业的计划可能不会奏效，因为该国政府和银行实际上将是互相依赖的关系。 REUTERS/Bobby Yip

* 斯蒂格利茨长期以来都批评紧缩方案

* 称欧盟必须促进增长

路透纽约6月10日电---诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨表示,欧盟向西班牙提供贷款以支持该国银行业的计划可能不会奏效,因为该国政府和银行实际上将是互相依赖的关系.

"现在的体制就是...西班牙政府救助该国银行业,银行业又来救助政府."斯蒂格利茨接受采访时说.

欧元区财长周六同意向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)的贷款,该金额高於外界对西班牙银行业所需资金的多数预估.

若西班牙政府要求全额兑现这些救助资金,则该国债务与国内生产总值(GDP)之比将再增加10个百分点,或令西班牙政府公债标售更加困难且成本更高.目前已经预期,这一比例到2012年底料接近80%,2011年底时为68.5%.

由於西班牙银行业是2011年该国新发行债务的主要买家,因此西班牙政府很有可能不得不向现在正准备救助的这些金融机构寻求帮助.

"这是巫术经济学,"斯蒂格利茨周五接受采访时称,"不会产生效果的,现在也没有效果."

他指出,欧洲应当加快讨论建立统一的银行业体系,"当经济滑坡时,恢复增长的政策不可能在没有某种欧洲体系的情况下撑得住."

他表示,欧盟迄今为止都是在避重就轻,而且政策方向错误,因为紧缩措施会拖慢经济增长速度并加重债务负担.

"一边建着防火墙,一边还在火上浇油,这样做没用的.必须真正面对根本问题,也就是说必须要促进经济增长."斯蒂格利茨称.

全面改革,将欧洲建立成财政联盟,是解决债务危机、巩固欧元区,以及最终有助於德国的必要之举.德国将必须承担为所有共同债券作担保,和提供更多资源刺激公共支出的最高成本.

他表示:"德国一直说财政纪律是增强体质的方法,但这个药方完全开错了."

"欧元区共同债券只是一个制度上的安排,或许会有效果,不过还有其它办法:一个共同财政部,"斯蒂格利茨补充称,最终"必须找到一条提高整个欧洲财政收入的途径,以在经济滑坡时支持较弱的国家."

斯蒂格利茨称:"德国将面对这个问题,是为欧元区瓦解的後果付出代价,还是为保持欧元区完整付出代价?我认为,为前者付出的代价要大於後者.我希望他们能认识到这一点,但他们可能认识不到."(完)

--编译 杜明霞/程琳;审校 郑茵/丁琦

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