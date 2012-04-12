惠誉：西班牙银行业融资压力不太可能很快减轻

惠誉指出,融资成本高企及市场管道崎岖不平,将有一段时间成为西班牙银行业者的重要挑战,在获利面临减损认列规定趋严、资本金要求提高、及营运环境艰困的压力之外,增添不利影响.

在欧洲央行三年期放款计划的支援下,西班牙大型银行己在2012年第一季发债,但有关西班牙主权债的疑虑,已使融资成本及融资管道重新遭遇压力.西班牙10年期公债收益率昨日短暂升破6%,推升银行债收益率.和其他国家一样,主权债与银行融资成本之间的联系很强.由於对西班牙经济未来进展及银行业的疑虑,这种情况在西班牙更加突出.(完)