惠誉：西班牙银行业融资压力不太可能很快减轻

阿曼石油部长称非OPEC产油国仍有进一步减产空间
路透科威特2月15日 - 阿曼石油部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy 周三称，根据与石油输出国组织(OPEC)产油国达成的供应协议，非OPEC国家仍有进一步减产的空间。
(以下为惠誉国际信用评等公司4月11日发布的新闻稿)
惠誉指出,融资成本高企及市场管道崎岖不平,将有一段时间成为西班牙银行业者的重要挑战,在获利面临减损认列规定趋严、资本金要求提高、及营运环境艰困的压力之外,增添不利影响.
在欧洲央行三年期放款计划的支援下,西班牙大型银行己在2012年第一季发债,但有关西班牙主权债的疑虑,已使融资成本及融资管道重新遭遇压力.西班牙10年期公债收益率昨日短暂升破6%,推升银行债收益率.和其他国家一样,主权债与银行融资成本之间的联系很强.由於对西班牙经济未来进展及银行业的疑虑,这种情况在西班牙更加突出.(完)
--编译 蔡美珍;审校 杜明霞
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