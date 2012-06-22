西班牙将寻求获得银行业援助 举债成本飙涨

* 银行业审计报告称,资本金缺口或高达620亿欧元

* 西班牙将在数日内提交正式援助申请

* 欧洲财长称,应首先通过EFSF拨付援助资金

* 西班牙五年期举债成本升至15年高位

* 希腊申请将实现财政紧缩目标的时限延长两年

路透卢森堡/马德里6月21日电---独立审计机构称,西班牙银行业或需要最多620亿欧元的额外资本金,大部分将通过欧元区援助基金来填补,而周四西班牙中期借款成本攀升至欧元面世以来的纪录高位.

欧元区财长在卢森堡会晤,磋商如何筹措最多1,000亿欧元(1,260亿美元),以救助因房地产泡沫破裂导致坏账激增的西班牙银行业.西班牙经济部长表示,该国将在数日内提交正式的援助申请,各方已在两周前就援助达成一致.

很多市场人士认为,是次银行业援助不过是西班牙全面援助计划的前奏,尽管西班牙政府断然否认其需要援助.

西班牙的金融困境成为关注焦点,一周後举行的欧盟(EU)峰会将磋商构建更紧密财政暨银行联盟的长期计划,此举旨在加强欧元的基础.此前对希腊、爱尔兰和葡萄牙的援助未能结束肆虐两年半的欧债危机.

为扫平道路,德国、意大利、法国和西班牙的领导人将於周五在罗马会晤.

"我们正明显看到欧元区银行和主权国家承载了更多紧张和巨大压力,"国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加此次卢森堡会议时对记者表示.

"考虑到这点,IMF认为应重申采取坚定而有力举措实现欧洲货币联盟."

Roland Berger和Oliver Wyman两位独立审计发现,西班牙要度过经济严重下行困境并弥补帐目新亏空,需要510-620亿欧元额外资本.

西班牙央行表示两周前提供给西班牙政府的1,000亿欧元误差宽幅较大.其表示,西班牙三大银行不需要增资,即便是在压力情景下也不需要.该国政府表示预计不会关闭任何银行,会重组那些陷入困境的银行.

在卢森堡,欧元区财长则决定,西班牙最初应求助于欧元区暂时救助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF),7月9日後转为欧洲稳定机制(ESM).

"在ESM生效之前应通过EFSF提供金融援助,随後再转向ESM,"欧元集团主席贾克在一次新闻发布会上表示.

他称,"我们预计西班牙当局将在下周一前提出正式的金融援助请求."

这样的解决方案应可避免令投资者恐慌的问题:若出现西班牙违约情况,ESM发行的债券必须首先偿付,民间债权人排在其次位置.由於新的援助债务将源自EFSF,因此将没有这项要求.

**借贷成本飙升**

西班牙政府周四稍早发行22亿欧元中期债券,吸引到的强劲买需基本都来自国内银行.这批五年期债券的利率升至15年高点6.07%,分析师认为这一水平从长期来看无法承担.

各国财长还暗示,希腊可能还拥有一些转圜余地.此前希腊支持欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困的党派组建联合政府,但决定重新协商部分纾困条款.

希腊政府将要求国际借款机构多给两年时间,以实现财政目标,并延长失业救济,其希望软化纾困方案中的惩罚性条款.

希腊的欧元区夥伴,特别是出资大户德国已表示可对纾困方案的附加条件略作修改,但不会彻底推倒重来.

欧盟、IMF和欧洲央行官员下周一将赴雅典检视进展.贾克指出,在此之前不会作出任何决定.

**救助基金的救助基金?**

德国政府和反对党达成协议,将允许议会下周批准ESM,但德国最高法院可能以需要时间研究相关协议为由,延迟该救助基金的生效时间.

没有德国的批准,ESM就不能生效.该救助基金还需要德国总统的签字和联邦法庭的点头才算获得批准.

意大利总理蒙蒂在本周20国集团(G20)峰会间隙提议,使用欧元区救助基金在二级市场购买西班牙和意大利公债,以压低两国的借贷成本.

蒙蒂周五将与西班牙首相拉霍伊、德国总理默克尔和法国总统奥朗德举行会谈,预计将再次提出这一议题.默克尔对此提议并不感兴趣,投资者称除非欧洲央行果断介入提供支持,否则此举只会弄巧成拙.

任何欧洲债券购买行动都会有一些附加条件,就像纾困方案的附带条件一样.意大利和西班牙政府目前正努力避免接受纾困,由於这些条件令人感到耻辱.

一名欧盟消息人士表示,因为EFSF和ESM的救助能力有限,最多只能提供5,000亿欧元,ESM只有获得银行执照,能够从欧洲央行借入资金,干预债市的方法才可行.而德国到目前为止一直表示反对.(完)

--编译/审校 肖群英/石冠兰/徐文焰/戴素萍/侯向明

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