西班牙大银行获利骤降 金融改革处於正常轨道

路透马德里10月26日电---西班牙五家最大银行中有三家公布获利大幅下降,并称贷款违约逐步攀升,受累于该国房地产崩盘导致相关贷款损失.

西班牙银行业正感受到长达10年的房地产泡沫破灭造成的影响,欧盟被迫对其金融系统提供1,000亿欧元救助资金,并且现在可能导致其申请全面抒困.

欧盟执委会和欧洲央行周五发表声明称,西班牙金融业改革大体处於正常轨道,但该国必须保持这个势头,因还有必要采取更多举措.

国际货币基金组织(IMF)亦表示,改革计划迄今落实良好,但应该迅速关闭那些无法维持运营的银行,并应避免不能明确产生价值的并购.

Popular银行(POP.MC)称,全面救助西班牙或许可以通过降低政府及银行借款成本,惠及经济,呼应了西班牙国际银行执行长的言论.该行是9月独立审计中确定资本金不足的七家银行之一.

Popular今年前九个月净利下降38%,至2.51亿欧元(3.25亿美元),因为政府强制减计房地产相关资产.

西班牙第三大银行Caixabank(CABK.MC)净利大降80%至1.73亿欧元.这是今年稍早并购Banca Civica银行後首次合并公布财报.

Bankia银行(BKIA.MC)公布前九个月亏损70.5亿欧元,因拨备114.85亿欧元来因应房地产资产损失.

Bankia和Popular料在第四季再度减计数十亿欧元房地产资产,出於政府要求和审计中确认额外损失.

Popular执行长表示,该行预计资本重组计划将在数天内获得西班牙央行及欧盟的批准.

该行预计11月10日设定供股条款及条件,12月6日之前完成供股.

此次供股被认为是对西班牙银行业者市场融资能力的重要测试,分析师预估发行价料折让50-73%.(完)

--编译 王兴亚;审校 程琳

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