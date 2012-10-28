西班牙大银行获利骤降 金融改革处於正常轨道

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透马德里10月26日电---西班牙五家最大银行中有三家公布获利大幅下降,并称贷款违约逐步攀升,受累于该国房地产崩盘导致相关贷款损失.
西班牙银行业正感受到长达10年的房地产泡沫破灭造成的影响,欧盟被迫对其金融系统提供1,000亿欧元救助资金,并且现在可能导致其申请全面抒困.
欧盟执委会和欧洲央行周五发表声明称,西班牙金融业改革大体处於正常轨道,但该国必须保持这个势头,因还有必要采取更多举措.
国际货币基金组织(IMF)亦表示,改革计划迄今落实良好,但应该迅速关闭那些无法维持运营的银行,并应避免不能明确产生价值的并购.
Popular银行(POP.MC)称,全面救助西班牙或许可以通过降低政府及银行借款成本,惠及经济,呼应了西班牙国际银行执行长的言论.该行是9月独立审计中确定资本金不足的七家银行之一.
Popular今年前九个月净利下降38%,至2.51亿欧元(3.25亿美元),因为政府强制减计房地产相关资产.
西班牙第三大银行Caixabank(CABK.MC)净利大降80%至1.73亿欧元.这是今年稍早并购Banca Civica银行後首次合并公布财报.
Bankia银行(BKIA.MC)公布前九个月亏损70.5亿欧元,因拨备114.85亿欧元来因应房地产资产损失.
Bankia和Popular料在第四季再度减计数十亿欧元房地产资产,出於政府要求和审计中确认额外损失.
Popular执行长表示,该行预计资本重组计划将在数天内获得西班牙央行及欧盟的批准.
该行预计11月10日设定供股条款及条件,12月6日之前完成供股.
此次供股被认为是对西班牙银行业者市场融资能力的重要测试,分析师预估发行价料折让50-73%.(完)
--编译 王兴亚;审校 程琳
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