西班牙坏账银行定价优待受困方

资料图片：一名男子走出西班牙第二大银行BBVA在马德里的一家分行。摄影： REUTERS/Juan Medina

* 不动产将按照账面价值折让45-50%转让给坏账银行

* 这将比现有平均减计幅度高出5-10个百分点

* 该定价可能让外国投资者却步

* 西班牙状况良好的银行也不愿参与

路透马德里9月24日电---三位资深银行业消息人士向路透表示,西班牙的所谓"坏账银行"计划略微加大折让幅度,从受困银行手中接管不动产,以免受困银行遭受更多的损失.

他们警告称,但若定价对银行过於慷慨,西班牙恐将难以找到外国投资者参与该计划,且最终可能让该国付出更多资金.

西班牙最近处於欧债危机的漩涡中心,该国正设立"坏账银行",作为从欧洲获得最多1,000亿欧元银行业救助资金的条件之一.

目前西班牙政府正同欧元区夥伴国和欧洲央行(ECB)磋商购债计划.该计划有望压低西班牙举债成本,并为其改革经济和银行业赢得喘息余地.

三位资深银行业消息人士周一告诉路透称,转移到"坏账银行"的相关资产将较2007年地产泡沫破灭前的原始账面价值折让45-50%.

这几位消息人士称,这是在当前平均减计约40%的基础上再增加5-10个百分点.西班牙政府此前已迫使银行对房地产资产减计约40%.

定价是关键.如果折让幅度过高,就可能迫使脆弱的银行业者录得更多损失.大部分移至坏账银行的房地产资产将来自四家国有银行.

如果折让幅度过低,该计划对投资者就可能失去吸引力,而且会迫使政府动用更多纳税人的钱来清理银行帐目中的房地产资产.

其中一位消息人士表示,"平均来看,可能会进一步减计10%."这位消息人士是西班牙一家银行的经理.

另一位消息人士称,额外折让将相当於年初要求银行业者拨备的资本缓冲,但新的较高资本要求已使这项资本缓冲失去意义.

通过确保新增的减计部分能被上述资本缓冲所抵消,西班牙当局就可以避免银行承担新的损失.

"这就是现在的计策,这样的话正合适,"这名消息人士在谈到现在的定价方法时说道.

消息人士还提醒称,折让比例仍在讨论之中,而且可能会因转移的资产类别而有所不同.

牵头谈判的西班牙央行和欧盟执委会对资产定价有最终决定权,二者拒绝就此事发表评论.

**投资者**

坏账银行将运营最多15年,管理最多1,000亿欧元不良贷款、回收住宅和建筑,以及未完工和未售出的房开发项目.该银行将於11月底以前成立并开始运营.

西班牙希望复制爱尔兰坏账银行NAMA的成功案例.NAMA在成立两年後就实现了盈利,但其当年收购资产的折让更深,幅度超过56%.

尽管西班牙政府希望将自己在坏账银行中的所有权限制在50%以下,以避免影响公共债务,但要找到民间投资可能要花一些时间.

银行业改革不够全面,无法吸引单一外国投资者.专家及银行消息人士认为,从房价还有很大的下跌可能来看,西班牙当局显然需要对资产实施大幅折价.

西班牙房价自2007年以来已下跌20-30%,不过专家说至少还要两年才会见底.

西班牙房地产价格的不确定性以及投资该国的心理障碍,将让坏账银行很难被市场接受,因为它的估值底限却是许多人对不良资产的投资上限.

"不良资产投资人要想获得所期望的回报,他们想找的是折价50%、甚至折价幅度更大的资产,"一位专为人寻找从银行释出的不良资产的业界人士说.

如果西班牙无法吸引到外资,那麽另一个选择是说服本国状况较好的银行,转移资产或者投资於坏账银行.这些银行并没有义务参与坏账银行.

一位西班牙央行消息人士说,他觉得那些体质较佳的银行其实没兴趣加入坏账银行,因为他们更想继续管理自身的问题资产来把损失压到最低.

根据消息人士,西班牙国际银行(SAN.MC)、西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC)面临加入坏账银行的政治压力,同时政府的银行业救援基金FROB也在试图以优厚条件来吸引它们加入.(完)

--编译 肖群英/兰秀娟/梁睿雪/李婷仪;审校 张涛

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