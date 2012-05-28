Bankia银行和富裕地区财务困境令西班牙危机雪上加霜

路透马德里5月25日电---西班牙一家大银行和该国最富裕地区之一的加泰罗尼亚陷入财务困境,导致周五西班牙政府面临的问题成堆,并令投资者质疑西班牙能否不借助欧元区夥伴国的支援而偿付债务.

近期国有化的西班牙第四大银行Bankia(BKIA.MC)申请获得190亿欧元(240亿美元)的纾困资金,以弥补楼市崩坍造成的损失,此乃西班牙有史以来最大规模的银行援助案.

与此同时,西班牙17个地区中最富裕地区之一的加泰罗尼亚地区主席Artur Mas表示,各方债权人要求的高利率正导致位於巴塞罗纳的加泰罗尼亚地方当局难以筹措资金.

他呼吁,西班牙中央政府为地方当局发行的联合债券提供担保,抑或为地方提供融资.

"我们不在乎他们怎麽做,"Artur Mas向记者表示,称若各地区难以偿付每月的账单,西班牙经济就不会增长.

投资者认为,Bankia资金短缺和地方政府信贷吃紧或将迫使西班牙寻求国际援助,此举恐将给欧元区的前景带来更多疑问.西班牙是欧元区第四大经济体.

令西班牙投资者更加悲观的是,标准普尔调降Bankia等五家西班牙银行的债务评级,并称对西班牙经济持更黯淡的看法.

"西班牙正陷入二次衰退,这可能导致该国金融体系在2012年和2013年累积的问题资产规模大幅上升,并反过来迫使银行业计提高额贷款拨备,"标普在西班牙银行业评级报告中称.

Bankia周五还重新公布其2011年财务报表,宣布录得亏损30亿欧元,因该行大举减记不良贷款、西班牙绩优股持仓以及被收回的房产价值.此前该行公布录得盈利.

加泰罗尼亚地区Mas的讲话助推欧元兑美元跌至22个月低位.西班牙公债与德债利差从460基点左右跳升至496基点,表明西班牙国家风险上升.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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