独家：西班牙考虑出售Bankia银行部分股权

路透马德里1月14日 -官员和银行业消息人士称，西班牙政府正考虑最早今年第一季出售受援助的Bankia银行(BKIA.MC)部分股权，希望趁着市况良好的机会部分收回之前投入的数以十亿欧元计的纾困资金。

消息人士称，决定虽然尚未作出，但西班牙经济部近期就股权出售问题与银行家加强联系。他们补充说，政府可能最多出售18.4%的股权，继续保留多数股权，以便使该银行能够按照与欧盟的约定在2017年之前完成重组。

Bankia已成为西班牙金融危机的一个象征，包括其在内的多家银行因地产市场崩盘而蒙受巨亏，迫使政府投入413亿欧元(560亿美元)的援助资金，以挽救那些实力最弱的银行。

Bankia拒绝置评，经济部也否认就Bankia股权出售进行了任何谈判。

政府通过其银行业重组基金持有Bankia的68.4%股权。按照目前市场价格，出售18.4%股权可筹得约28亿欧元，在政府2012-2013年期间投入的225亿欧元纾困资金中只占很小比例。

但这可以发出一个强烈信号，表明政府对银行业危机的援救到此为止了。这场银行业危机让西班牙差一点请求全面援助。

Bankia股价周三收高0.23%报1.335欧元。(完)

(编译 郑茵 审校 侯向明)

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