西班牙遭遇银行危机、经济衰退和债务压力三面围攻

2012年4月27日拍摄于马德里的西班牙国旗。西班牙周四标售公债的借款成本大幅飙升，此前公布的数据确认该国再度陷入经济衰退，且有报导称政府接管的Bankia银行遭遇挤兑，拖累该银行股票重挫。 REUTERS/Andrea Comas

* 高负债自治区将大幅削减预算

* 近日Bankia银行储户挤兑超过10亿欧元--报导

* 政府否认该报导,但Bankia股票大跌 数据确认西班牙经济再度陷入衰退

路透马德里5月17日电---西班牙周四标售公债的借款成本大幅飙升,此前公布的数据确认该国再度陷入经济衰退,且有报导称政府接管的Bankia银行 BKIA.MC 遭遇挤兑,拖累该银行股票重挫.

西班牙政府批准了高负债自治区今年削减180亿欧元预算的计划;一位政府消息人士称,Bankia下周将提交重组计划.

在周四的标售中,西班牙财政部不得不为三年期和四年期公债支付约5%的收益率,以吸引买家.四年期公债平均收益率为5.106%,高於上次标售的3.374%.

"这...符合近期标售的状态,西班牙财政部可以成功把公债发售出去,但收益率越来越高,"Rabobank驻伦敦利率策略师Richard McGuire指出,"这一不利趋势看来会牢牢保持下去...收益率节节攀升到最後,可能就会需要某种形式的外部干预."

周四公布的最终数据证实,西班牙在今年第一季正式陷入衰退,面临长期经济萧条的威胁,而动汤不安的欧元区正苦於在紧缩支出和增长之间求取平衡.

欧盟执委会上周警告称,西班牙17个地区债务负担沉重,这些地区的支出占国内公共总支出的约一半左右,再加上现有的福利体系,该国今年的预算赤字相对於国内生产总值(GDP)的比率恐难以达到从2011年的8.5%降至5.3%的目标.

不过,西班牙政府表示,国内这些地区虽然去年没有达到各自的赤字目标,但已同意将今年的支出削减130亿欧元,并增加税收50亿欧元.

经过数周的协商,西班牙财长Cristobal Montoro批准了除北部阿斯图里亚斯(Asturias)地区以外各地区提交的计划,阿斯图里亚斯地区也将在15日内拟定新的预算计划."我们采取了一项对於西班牙信誉来说是必不可少的举措."Montoro在记者会上说.

这些地区过度支出导致西班牙去年距离预算赤字达标差得很远.评级机构穆迪周四下调了四个地区的评级,其中包括加泰罗尼亚(Catalonia)和安达卢西亚(Andalucia)这两个最大的地区.

7月将推出一项新机制,藉此国家可以向预算达标的地区提供帮助,满足其融资需求.政府花费数周时间推出一项名为"hispanobonos"的新工具,允许地方发行债券,财政部给予担保.

**忧虑清单**

西班牙10年期公债收益率已经重回6%之上,被视为可能加速升向7%的关键点.市场认为超过7%的借款成本将无法承担,即使西班牙今年所需的资金已经筹得一多半.

不过,政府消息人士称,虽然政府认为让融资成本下降至关重要,但财政部尚能以目前的高收益率再融资数个月.

西班牙目前最让人担心的就是银行业饱受坏帐所苦,那是2008年房地产泡沫破灭的结果.

西班牙世界报(El Mundo)报导称,Bankia SA BKIA.MC 的客户已提领超过10亿欧元,相当於该行过去一周以来个人与企业存款的1%.

西班牙政府否认有资金出走潮,但Bankia SA银行股价继过去一周重挫之後,周四下跌14%.

政府上周接管第四大银行Bankia SA,试图消除外界有关其能否因应2008年房地产崩跌相关亏损的疑虑.Bankia SA拥有的存款金额约占全国的10%.

"大多数的资金外流是出现在上周该行董事长下台之後,但是我想该行被政府接管之後,存户已稍微平静下来,"马德里一位交易商说."股价重挫和大失所望的散户抛售有关."

**衰退与蔓延**

在希腊新一轮大选或加速其退出欧元区的消息占据头条之时,西班牙银行业改革最终代价的不确定性也引发或需国际救援的预期.欧元区或难以为此买单.

汇丰控股 0005.HK HSBA.L 行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)对他心头最大外部忧虑进行了深思.

"关键绝对在於欧元区如何结束这一切和希腊是否留在欧元区,及/或防火墙是否能够保护西班牙、以及坦白说,在6月17日(希腊大选)前市场是否会将资金拽在自己手里,"他说.

官方数据证实第一季西班牙经济萎缩0.3%,令该国重回衰退.失业率已接近25%,年轻人失业率升至50%左右.

即便西班牙进行内部整顿,如果希腊下个月选出反救援政府,西班牙政府也面临希腊问题蔓延的风险.

"主要问题不是希腊离开欧元,而是多米诺(骨牌)效应."Thomas Miller Investment投资长John Bearman说.该公司旗下管理的资产规模约为30亿英镑(48亿美元).(完)

--编译 肖群英/郑茵/李婷仪/梁睿雪;审校 程琳/张明钧

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