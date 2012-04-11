西班牙银行业窘境令投资者避而远之

路透伦敦4月11日电---西班牙银行业者正迅速加入到欧洲最不受青睐的的行列,目前不少银行急需募集资本,但投资者认为它们很多无法在西班牙目前濒临的这场衰退中幸存,因而将其抛弃.

西班牙政府已排除了向银行业提供更多国家救助的可能,在这个较为混杂的行业中,既有跨国大行,也有负债累累的当地储蓄银行.摆在它们面前的有两种选择:筹集民间资本,或是向欧盟寻求援助资金.

通过民间部门解决问题的前景黯淡.眼下似乎很难找到理由去说服海外基金经理对其投资.而市场却十分担忧这些银行日益增长的坏账、风雨飘摇的主权债持仓、以及不断恶化的经济形势.

由於始於四年前的楼市崩溃仍未结束,已令很多银行受创,导致西班牙几乎没有银行有能力在批发信贷市场融资,大部分只能依赖于欧洲央行.

"大多数银行现在依靠欧洲央行的流动性支持来维系,但房价持续下跌以及失业率仍在上升,导致其资产质量持续恶化,"Legal & General投资管理公司的信贷研究主管Georg Grodzki表示.

"他们的融资依然受限,且揽储竞争激烈,"他对路透表示.

西班牙经济部长Luis De Guindos上周对路透表示,该国所有银行都已满足欧盟银行业管理局(EBA)根据1,150亿欧元资本重整计划所设的资本要求.

但基金经理仍存有疑虑,因该国的楼市问题仍在缓慢发酵.

央行及商业银行人士承认,该国经济三年来第二次陷入衰退,今年失业率料将触及24%,使得银行业面临更多企业和抵押贷款持有者违约的状况,从而可能需要更多资本.

"如果西班牙经济最终复苏,那麽已采取的措施就已经足够,"西班牙央行总裁奥多涅斯周二称,并坚持表示,未就任何可能的银行纾困计划进行谈判.

不过,他补充道,"倘若经济恶化的幅度超过预期,那麽就必须在必要时继续增加并改善资本状况,以使各银行稳固."

**市场形势紧张**

市场显现出紧张态势.过去一个月里,西班牙最大的两家银行--西班牙国际银行(SAN.MC)和BBVA(BBVA.MC)的债券违约保险成本已大幅增加,因为该国已取代希腊,成为欧元区最令人头疼的地区.

西班牙国际银行首席执行官Alfredo Saenz表示,欧洲央行近几个月向欧元区金融系统注资逾1万亿(兆)欧元已带来帮助,给因主权债务危机蒙受损失的银行提供了支持.

但他还称,西班牙仍需加快其银行业重组及资本调整,推进拍卖剩余两家国有储蓄银行的计划,并减少在该国的网点数量.

市场忧虑已蔓延至Saenz的银行.Markit数据显示,4月10日,西班牙国际银行债券的五年期信用违约互换(CDS)价格为41.8万美元,较3月10日上涨51.7%.

而类似的BBVA信用违约互换价格涨势更快,同期上涨53.8%,至42.9万美元.

相比之下,Markit iTraxx优先金融指数所追踪金融机构的违约保险成本,则只上升了20.2%.

**市场冲击波**

西班牙问题具有撼动全球市场的威力.上周欧元区投资者信心遭到冲击,就是因为当时西班牙债券标售需求不佳,打压高位运行的股市与资产价格走低.

市场已开始把西班牙与三个被迫接受国际援助的欧元区国家作比照.评级机构惠誉上周称,该机构所评级的欧洲货币市场基金已将西班牙债券加入债权人黑名单,这个名单在截至2011年第四季时还包括希腊、爱尔兰与葡萄牙.

西班牙保守党政府已开始大砍预算赤字,同时拒绝动用国家资金实施抒困.其亦坚称不会步其他欧元区国家後尘,寻求三驾马车--欧盟执委会/欧洲央行(ECB)与国际货币基金组织(IMF)帮助救援银行业.

但美林财富管理的Bill O'Neill表示,不应当假设欧洲央行(ECB)的廉价贷款支持是无限度的.假如西班牙房产价格从峰值跌逾一半的话,西班牙银行业的坏账拨备就将不够.

"一旦这个情况发生,政府要麽得介入,要麽得依赖三驾马车."O'Neill上周在一份报告中写道.

**去贡杆化**

有些人认为,虽然欧洲央行挹注的现金起到了短期缓冲作用,但也造成西班牙银行业亟需的去贡杆化与改革被推迟.

优胜劣汰的行业整合,将使其银行数量从40家减到10家,但即便那些预计能存活下来的银行,也将很难得宠.

"人们对银行融资方式提出质疑,过去两年是通过会计、合并与摊销损失的方式,"一位要求匿名的驻伦敦银行分析师称."这是一种减少资本的融资."

花旗分析师认为,西班牙房价在触底前还将跌20-25%.这将进一步蚕食银行资产负债表中3,000多亿欧元的地产价值,其中1,760亿欧元已经被西班牙央行划分为"问题"资产.

用於衡量财务实力的贷存比显示,西班牙银行业的借出现金已高过存款,随着失业的西班牙人提现,该比例还将继续扩大.

荷兰国际集团(ING)ING.AS资深财务经理Paul Vrouwes称,他的大多数同事或避免购买西班牙银行股,除非西班牙显示出削减债务并促使经济成长的能力.

"我认为西班牙银行未来将不得不向像我这样的投资者支付更多,才能获得融资.到了偿还欧洲央行注资的时候,我不知道他们将如何应对,"Vrouwes称.(完)

--编译 丁琦/许娜/隋芬/石冠兰; 审校 张荻/程琳

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