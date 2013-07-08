西班牙银行业当前不需欧盟进一步援助--文件

路透柏林7月5日 - 据周五路透所见的欧盟执委会和欧洲央行文件，西班牙银行业者当前不需要欧洲进一步援助。

西班牙银行业已经从欧洲获得413亿欧元救助款，总额度为1,000亿欧元。

这份文件称，“当前没有理由预计未来该项目还会拨款。”救助款用于对国家援助的银行业者进行资本重组，并为所谓的坏账银行注资。这些坏账银行持有从金融体系中剥离的坏账和贬值的地产资产。

这份文件写道，“失业、实质收入和企业偿付能力的负面趋势持续时间若超出当前预期，将加大风险，尤其是较弱的银行。”

文件还表示，如何分摊负担以及可以把多少损失转嫁给投资者存在不确定性，或许也会损害西班牙金融领域稳定性。(完)

(编译 田建华; 审校 张涛)

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