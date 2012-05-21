西班牙困境加剧 银行业坏账率升至18年高位

2012年4月27日拍摄于马德里的西班牙国旗。西班牙银行业3月坏账升至18年高位，突显该国政府所面临的问题。该国政府周一将向银行选派独立审计机构，以向投资者表明其能够清理银行业问题。 REUTERS/Andrea Comas

* 西班牙银行业坏账率升至18年高位8.37%

* 西班牙周一将为银行任命独立的审计机构

* 高盛将负责对Bankia的评估--消息人士

路透马德里5月18日电---西班牙银行业3月坏账升至18年高位,突显该国政府所面临的问题.该国政府周一将向银行选派独立审计机构,以向投资者表明其能够清理银行业问题.

西班牙央行称,3月银行业坏账率升至8.37%,为1994年8月以来最高,2月略微上修後为8.3%.

西班牙周一将任命审计机构评估损失会有多严重,以及银行需要多少现金来增强资产负债表.

西班牙副首相Soraya Saenz de Santamaria表示,审计工作将首先进行一个月的压力测试,然後对金融领域资产进行更深入的分析.

金融业消息人士曾表示,或指定基金管理公司贝莱德和管理咨询机构Oliver Wyman负责深入审计工作.但一位政府消息人士表示,六家基金和管理咨询机构已经申请这项工作,还有一位政府消息人士称,贝莱德可能存在利益冲突.

在评级机构穆迪大范围下调西班牙银行业者评级的数小时之後,西班牙央行公布的数据显示,银行业在房地产泡沫时期发放的贷款导致的损失仍在增加.

不过市场对穆迪的举措已经有所预料,西班牙银行类股周五在经历了灰暗的一周之後反弹.已经被部分国有化的Bankia(BKIA.MC)跳涨四分之一,削减近期的跌幅.

银行业问题以及部分高负债地区超支成为西班牙公共财政面临的最大两项风险.投资者认为,如果要避免接受爱尔兰式的纾困,西班牙需要大刀阔斧地解决这两个问题.

随着经济收缩和失业率高企,银行业预计今年不良贷款将会继续增长.目前西班牙失业率接近25%,在欧盟中最高.

在此背景之下,分析师预计不良贷款率可能更加接近15%.

"挑战在於资产负债表上的不良贷款资产,及其变化趋势,"穆迪的常务董事managing director周五对路透表示."无论是单个银行还是整体银行业,关键在於摸清底细."

**借款成本**

更为紧迫的担忧是储户开始提取存款.一则关於Bankia银行存款下降逾10亿欧元(13亿美元)的消息引发其股价周四暴跌30%.後来西班牙政府否认存款大量外流.

在马德里的各条大街上,没有储户恐慌的迹象,但有些人警觉起来,和分行经理、朋友及亲戚讨论他们的担忧.

本周西班牙的借款成本触及欧元上路以来最高,促使政府要求欧洲提供更多的支援.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)将敦促欧洲央行扩大对欧元区的保护.

法国总统奥朗德(Francois Hollande)表示,西班牙的银行业应该要由欧洲的纾困基金来进行资本重组,而且要竭尽所能地把希腊留在欧元区内.

西班牙官员们表示,西班牙已进行改革工作,好让其经济更有竞争力.他们并称,欧洲央行买进债券是支持西班牙改革努力不可或缺的部分.

两名分别来自政府和金融界的消息人士表示,政府并聘请高盛(GS.N)对Bankia (BKIA.MC)进行独立评估.该行已於上周被政府收归国有.

报纸Expansion报导称,Bankia的资金缺口可能达80亿欧元(102亿美元),这不包括需要为不动产资产潜在损失提拨100亿欧元准备.(完)

--编译 李爽/李春喜/戴素萍;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。