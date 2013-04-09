西班牙经济：第一季企业破产数量同比骤增45%，至纪录高位

路透马德里4月8日 - 一项研究周一显示，西班牙2013年第一季企业破产数量创纪录高位，因企业仍面临着信贷环境紧缩和需求低迷的沉重压力。

信用评级机构Axesor调查显示，第一季申请破产的企业数量达2,564家，较前季增加10%，更较上年同期大增45%。

“大多数西班牙企业没有想到此次危机这么严重，持续时间会如此之长，因此并未做好准备，而这可能是决定性因素，”Axesor经济研究部主管Javier Ramos-Juste称。