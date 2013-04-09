西班牙经济：第一季企业破产数量同比骤增45%，至纪录高位

美国数据：2月小型企业贷款指数较前月上升，但低于上年同期--PayNet
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透马德里4月8日 - 一项研究周一显示，西班牙2013年第一季企业破产数量创纪录高位，因企业仍面临着信贷环境紧缩和需求低迷的沉重压力。
信用评级机构Axesor调查显示，第一季申请破产的企业数量达2,564家，较前季增加10%，更较上年同期大增45%。
“大多数西班牙企业没有想到此次危机这么严重，持续时间会如此之长，因此并未做好准备，而这可能是决定性因素，”Axesor经济研究部主管Javier Ramos-Juste称。
过去18个月，西班牙一直处于五年来的第二度衰退之中，为陷入衰退，失业率也超过了25%。(完) (编译 许娜; 审校 王丽鑫)
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。