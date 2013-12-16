欧元区金融：西班牙银行业的盈利能力面临挑战-欧盟执委会和IMF

路透马德里12月16日 - 欧盟执委会和国际货币基金组织(IMF)周一表示，西班牙银行业的获利能力未来几年将面临挑战，因借贷进一步萎缩，且房价持续回落。

欧洲对西班牙最疲弱的银行规模达413亿欧元(570亿美元)的救助计划将于1月23日到期。

在针对该国银行业的第五次也是最后一次评估报告中，欧盟执委会指出，去年利用救助资金填补资本缺口后，西班牙银行业的偿债能力现已足够。但委员会警告称，尽管西班牙经济正在缓慢走出衰退，但经济状况仍令银行业承压。