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债券 | 2013年 12月 16日 星期一 23:39 BJT

欧元区金融：西班牙银行业的盈利能力面临挑战-欧盟执委会和IMF

路透马德里12月16日 - 欧盟执委会和国际货币基金组织(IMF)周一表示，西班牙银行业的获利能力未来几年将面临挑战，因借贷进一步萎缩，且房价持续回落。

欧洲对西班牙最疲弱的银行规模达413亿欧元(570亿美元)的救助计划将于1月23日到期。

在针对该国银行业的第五次也是最后一次评估报告中，欧盟执委会指出，去年利用救助资金填补资本缺口后，西班牙银行业的偿债能力现已足够。但委员会警告称，尽管西班牙经济正在缓慢走出衰退，但经济状况仍令银行业承压。

负责监督救助计划实施的IMF表示，西班牙的银行需要保持充足的拨备，以防出现账面损失，并为明年整个欧洲范围的银行资产质量评估和压力测试作准备。(完)
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