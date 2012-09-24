西班牙经济部长称不会仓促求援 银行业资金缺口约600亿欧元

8月31日在马德里拍到的Bankia银行总部大楼。 REUTERS/Paul Hanna

* 西班牙不会仓促寻求欧盟援助--经济部长

* 第三季经济料将萎缩约0.4%

* 银行业将需要600亿欧元来清偿有毒资产

* 银行业压力测试结果公布前,Bankia、Popular两家银行是焦点

路透马德里9月22日电---西班牙经济部长德金多斯周六说,西班牙不会匆促向外部寻求援助来为其债务融资.他并表示,西班牙银行业需要600亿欧元来清偿资产负债表上的有毒地产资产.

德金多斯说,政府的重要要务仍是努力减少赤字.西班牙政府将在下周提交2013年预算草案、新的结构性改革方案以及银行业压力测试结果.

西班牙已是第三年身处欧债危机中心.投资人认为赤字高企、债务飙升、银行业因房产泡沫破裂而陷入低潮、还有经济萎缩恶化等等,最终将导致西班牙向外求援.

西班牙在6月向欧洲寻求1,000亿欧元贷款来重整该国银行业.而欧洲央行的购债计画和欧元区纾困基金也已经谈了好几周,西班牙则因担心附带条件而对求助犹豫不决.

德金多斯在被问及未来几天西班牙申请援助的可能性时表示,"这与救援西班牙无关,而是涉及确保欧元计划惠及所有人.西班牙将做一切必需要做的事情,但不会匆忙行事."

但随着融资需求日益高涨,大笔债务偿付即将临近且经济持续萎缩,西班牙或许不得不尽早采取求援行动.德金多斯称,今年第三季西班牙经济将再度萎缩约0.4%.

路透在上月首次报导,自8月初以来,西班牙官员一直在向欧盟执委会谨慎谈及纾困可能附带的条件,以及预防性计划的监督事宜,该计划将让西班牙留在资本市场,并压低其举债成本.

知情消息人士向路透表示,西班牙正在考虑冻结养老金与通胀挂钩的计划,并加快推进提高退休年龄.

劳工部长Fatima Banez周六表示,西班牙并未打算加快实施将退休年龄从65岁提高至67岁的计划;西班牙当前计划是在15年内完成.首相拉霍伊周五在罗马向记者表示,明年养老金将可能会上调.

尽管一些消息人士认为,西班牙可能随公布预算案时申请援助,以防止穆迪在信用检视中将该国债信评级调降至垃圾级,但多位欧盟官员预料,在10月21日拉霍伊出生地加西利亚(Galicia)举行地方选举之前,拉霍伊不会申请援助.

欧盟大金主德国周五表示,西班牙并不需要欧洲的援助,这浇灭了金融市场对西班牙将借欧洲央行购债计划减轻压力的期待.

**压力测试**

咨询机构Oliver Wyman已对西班牙银行业开展一项独立压力测试.德金多斯亦证实,他预计测试结果将与6月发布的初估一致,当时估计西班牙银行业需要600亿欧元资金.

最终的资金需求数字可能会降低,因为一些银行也许能自行在市场筹资,同时持有银行混合资本工具的投资人,正面临要求减记的压力.一些资产也将被转移至政府设立所谓的"坏帐银行(bad bank)",专司接管与出售有毒资产.

但德金多斯补充说,1,000亿欧元信贷额度的未动用部分不会被挪作他用,比如为政府融资.

"我们获得的信贷额度是只用於银行的…Oliver Wyman的测试报告会在下周底公布.我认为,报告结果与其初次预估的约600亿欧元最高资金缺口不会差太远."德金多斯在会晤执政党官员後告诉记者.

几家银行将特别受到关注,包括接受了政府救助的Bankia(BKIA.MC),以及具有系统重要性的Popular(POP.MC).

一位银行消息人士周六告诉路透,Oliver Wyman已告知西班牙政府,其在决定最终的资本需求时,不会考虑税务优惠的因素.这证实了El Pais的报导.

Bankia的资本需求可能因此上升60亿欧元,达到总共295亿欧元,其中包括已注入的90亿欧元现金.而另外三家国有化银行--CatalunyaCaixa,Novagalicia与Banco de Valencia的资本缺口也可能扩大.

"税惠问题还在讨论中,但最终估值很可能会排除这个因素,"上述消息人士称,并补充说任何数据都只是初步的.

据其他多名银行消息人士,在尚未接受公共资金救助的银行中,Popular的资本需求势必最大.惠誉周将Popular评等降至垃圾级.

两名消息人士说,Popular资本缺口将至少有30亿欧元,而西班牙世界报(El Mundo)周六的说法是37亿欧元.

但Popular的消息人士予以否认,称资金需求不会超过19.5亿欧元,且能在不寻求公共资金帮助的情况下加以解决.

西班牙央行周六发布声明回应上述报导,称压力测试的最终结果将在9月28日发布.(完)

--编译/审校 李婷仪/肖群英/隋芬/田建华/蔡美珍

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