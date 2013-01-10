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市场报道 | 2013年 1月 10日 星期四 09:41 BJT

西班牙金融: 西班牙央行将强化银行监管以符合欧洲的建议

路透马德里1月9日 - 西班牙央行表示,其计划在该国的16家银行设置永久检查员,强化银行监管,以符合欧洲的建议.

这将使得西班牙央行得以更密切关注更多的银行,不是只局限于西班牙国际银行 和BBVA.这两家最大银行已设有永久的西班牙央行检查员.

报纸El Pais周日报导称,一份内部审计透露出储蓄银行的检查不当,并指控央行对不当行为的可能迹象视而不见.在该报导之后,西班牙央行做出改变.

在西班牙地产市场泡沫破裂后,银行业者出现严重的资本短缺,导致欧洲纾困390亿欧元(510亿美元),并成立"坏帐银行"来接收银行的有毒不动产资产.

欧洲提供纾困的条件之一就是西班牙对监管程序进行内部修订.

除了宣布强化银行监管外,西班牙央行并表示,媒体报导的某些讯息可能导致对央行的监管职责有所质疑,关于这点"深感遗憾".(完)

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