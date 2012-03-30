西班牙银行业或需公共部门再注资

* 政府称,银行业版图将在6月前重新洗牌

* 欧洲央行低利资金可能仅有暂时效果

* 分析师认为需进一步进行银行业改革

* 欧盟强调应加速进行改革

* Bankia仍是当局的主要挑战

记者 Sonya Dowsett/Julien Toyer 编译 王冠中

路透马德里3月29日电---随着经济陷入衰退,已受地产崩盘所苦的西班牙银行业现正面临新一波贷款违约,而政府可能需要寻找新的资金来源,或者请求欧洲协助填补资金缺口.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)已排除向欧洲寻求援助,这类援助通常会附带严苛的条件,而在糟糕的财政状况和节节高升的借贷成本下,由国家挹注更多资金也吃不消.

但在对於西班牙银行业出现新的忧虑後,上述两个构想也再次浮现.

贷款违约情况达到了18年来高点,使得焦点从地产业曝险转移至银行业总计达1.8万亿欧元(2.39万亿美元)的贷款业务上.

欧洲央行第二轮注资对银行业的效益正在消退,另外也没有买方愿意出来接手西班牙的国内银行Bankia(BKIA.MC).

这些问题都凸显出政府两个月前提出的银行业改革存在缺陷.该改革旨在不动用国家资金的情况下,透过合并和削减成本来清理地产相关损失.

许多分析师称,银行业还需要更多的资金.

"西班牙银行业整体而言可能需要国家提供更多资金援助,"信用评级机构惠誉在报告中称.

**超越地产问题**

西班牙日渐恶化的经济前景,也会进一步损及银行业的贷款业务,可能会让政府不得不另觅救援.

至目前为止,分析师一直都把焦点放在1,760亿欧元的银行业问题地产资产上,这相当於西班牙国内生产总值(GDP)的18%左右.

"大家现在会问:那其他的贷款业务呢?"加拿大皇家银行的分析师Patrick Lee说.

随着西班牙银行业第二波整并即将上路,政府坚定表示情况都在其掌控中.

"银行业有75%体质强健,8%已经国有化,剩余须处理的并不多,"一政府消息人士称."地产曝险这项主要的风险已排除,所有期限都有达到."

银行须在3月前提出增资计划,而整府希望在6月底前将银行数量缩减至10间左右.

西班牙没有采行爱尔兰和日本不甚成功的坏帐银行模式,让欧洲人士松了一口气.他们乐见西班牙大型银行能遵循巴塞尔三号协议的资本要求.

但布鲁塞尔直接监督银行改革的欧洲高层官员强调,应加速执行各项措施,以避免进一步打击经济.

"迫切需要摆脱银行业只全心顾着求生存而荒废了放款的情况,"该消息人士称."我们希望避免银行业裹足不前的局面."(完)

--译文审校 田建华

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