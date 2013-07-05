西班牙称没理由就莫拉莱斯专机事件道歉

路透马德里7月5日（记者 Sonya Dowsett） - 西班牙周五表示，该国没有理由就玻利维亚总统埃沃·莫拉莱斯专机事件道歉。因被怀疑载有美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登，莫拉莱斯的专机被迫改道。

玻利维亚称，莫拉莱斯本周二从莫斯科回国时，其专机被法国、葡萄牙、意大利和西班牙禁止通过他们的领空，不得不在维也纳降落。

西班牙外长马加略（Jose Manuel Garcia-Margallo）接受国家电视台采访时称，西班牙没有向莫拉莱斯专机关闭领空。

他指出，莫拉莱斯专机遭法国和葡萄牙禁止过境后在奥地利降落时，西班牙周一为其专机发放的过境许可已经到期。

“西班牙不需要寻求原谅，因为其领空从未关闭过，”他说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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