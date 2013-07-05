西班牙称没理由就莫拉莱斯专机事件道歉

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透马德里7月5日（记者 Sonya Dowsett） - 西班牙周五表示，该国没有理由就玻利维亚总统埃沃·莫拉莱斯专机事件道歉。因被怀疑载有美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登，莫拉莱斯的专机被迫改道。
玻利维亚称，莫拉莱斯本周二从莫斯科回国时，其专机被法国、葡萄牙、意大利和西班牙禁止通过他们的领空，不得不在维也纳降落。
西班牙外长马加略（Jose Manuel Garcia-Margallo）接受国家电视台采访时称，西班牙没有向莫拉莱斯专机关闭领空。
他指出，莫拉莱斯专机遭法国和葡萄牙禁止过境后在奥地利降落时，西班牙周一为其专机发放的过境许可已经到期。
“西班牙不需要寻求原谅，因为其领空从未关闭过，”他说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)