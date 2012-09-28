西班牙预算案重点削减支出而非增税

专访：中国央行独立性应加强 广义信贷可作为货币政策目标--专家
路透北京2月15日 - 随着影子银行体系的迅速扩张，中国金融体系正被分割为传统的银行部门和非银行金融部门。浙商银行首席经济学家殷剑峰称，中国在短期内无法解决上述问题，因此迫切需要改革金融监管架构，如提升央行地位并加强其独立性；同时，当前新增信用扩张更多依靠影子银行，因此应将广义信贷作为货币政策中介目标，并强化对其监测。
* 西班牙改革计划宣布之际,正值社会动荡和市场压力升级
* 中央政府预算计划节省130亿欧元
* 西班牙将组建新的税收监督机构
路透马德里9月27日电---西班牙政府周四公布的2013年预算案主要侧重於削减支出,很多人或将此视作该国为达到国际援助可能附带的条件,而预先作出的努力.
西班牙是欧元区赤字最高的国家之一,政府为削减赤字,宣布2013年各部门预算大砍8.9%,且公共部门连续第三年冻结薪资.
"这是一份危机预算案,目标是让西班牙走出危机...其中支出方面的调整要大於税收,"副首相Soraya Saenz de Santamaria在长达六小时的内阁会议结束後向记者表示.
面临反撙节抗议活动和富裕地区加泰罗尼亚的独立威胁,拉霍伊仍未向市场和国际方面要求该国申请援助的压力让步,部分是由於担忧损害国家主权,也是因为欧盟主要出资国德国坚称西班牙无需获得援助.
西班牙中央政府预计2013年预算案可节支130亿欧元,除社会保障和利息支付以外的政府开支减少7.3%,而财政收入则增加4%,得益於增值税收入猛增15%.
预算案周六将递交至国会,相关辩论可能会延续数周时间.西班牙17个自治地区仍须公布预算,并想办法再节省50亿欧元,才能实现公共部门整体减赤目标.
布鲁塞尔已要求建立独立的预算监管机构,对此西班牙经济部长德金多斯周四表示,会建立这一机构来审核预算执行情况.他还表示,政府仍在分析可能的救援条件.
西班牙保守派政府称,2012年税收将高於此前预算,其中一个原因是上调了增值税.公共赤字与GDP之比因此得以从去年的接近9%降至6.3%.
但加泰罗尼亚地区要求独立,令西班牙能否控制地区政府支出变得愈发不确定.地区政府支出占全国政府总支出的一半,可能会给赤字目标造成威胁.
加泰罗尼亚地区议会周四进行投票,决定将就独立一事进行全民公投.不过Saenz de Santamaria表示,加泰罗尼亚须先咨询其它地区的意见.
**重新评估养老金制度**
明年养老金支出将增加1%,但西班牙预算部长蒙特罗不会对是否将养老金与通胀挂钩作出表态.西班牙今年通胀率可能超过3%,而欧盟执委会也把养老金问题列为改革的关键部分.
今年西班牙政府表示,将从社会保障储备中提取30亿欧元用於发放2012年的养老金.这一迹象说明该国预算紧张到了何种程度.
年底前,政府将公布一项养老金改革措施,限制提前退休,并且重新评估养老金制度的可持续性,由此可能开始加速退休年龄上调的进程.
西班牙副首相称,该国政府将在未来六个月出台43项经济改革新规,包括就业市场、公共行政管理、能源服务和电信业的改革.
欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周四在谈到西班牙政府的决定时表示,经济改革的详细时间表超出了欧盟执委会的要求,迈出了很有魄力的一步.
他在一份声明中称,"改革举措明显是针对一些最为迫切的政策挑战."
市场反应谨慎.
"对(该声明)的第一印象不错,侧重於大幅调整支出,而不是收入,"花旗集团驻马德里分析师Jose Luis Martinez表示.
"但我们认为,其有关明年GDP萎缩0.5%的宏观经济假设过於乐观.我们预料西班牙经济恐将出现更深的衰退,若果真如此,该国将需要进一步削减开支."
西班牙经济部长德金多斯的声明称,由於财政收入强劲增长,2012年将达到预算赤字目标.该声明也会受到质疑,很多分析师预料西班牙政府将难以达到今年的财赤目标.
政府削减支出可能导致更多的街头抗议活动.(完)
--编译 肖群英/梁睿雪/兰秀娟;审校 郑茵/徐文焰/张涛
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