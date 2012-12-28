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债券 | 2012年 12月 28日 星期五 21:57 BJT

西班牙经济:9月末预算赤字与GDP之比接近5.3%

路透马德里12月28日 - 路透根据西班牙预算部周五公布的数据计算,西班牙预算赤字与国内生产总值(GDP)之比在9月末接近5.3%.

财政部公布政府及地区机构赤字为554亿欧元(730亿美元).其全年比例目标为6.3%.(完) (编译 王丽鑫; 审校 田建华)

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