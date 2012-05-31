西班牙呼救 德国在听吗？

图为2012年4月27日拍摄于马德里的西班牙国旗。在马德里，危机这个词似乎非常流行。随便一拣就是--流动性危机，债务危机，银行业危机，经济危机，信心危机，投资者危机，就业危机。西班牙这个新近成为焦点的欧元区问题儿童，已经把这些危机都占全了。 REUTERS/Andrea Comas

路透马德里5月30日电---在马德里,危机这个词似乎非常流行.随便一拣就是--流动性危机,债务危机,银行业危机,经济危机,信心危机,投资者危机,就业危机.西班牙这个新近成为焦点的欧元区问题儿童,已经把这些危机都占全了.

问题越积越多,上台仅五个月的拉霍伊政府感觉自己受到四面夹攻.高层官员紧张不安,不愿意发表会记录在案的言论,生怕一不留神出差错.政策制定者之间的说法往往互相矛盾.计划一直在变.金融市场在不确定性中无所适从.政府部门走廊上明显可以感觉到一种郁闷的气氛.

新近一桩糗事是:财政部数周来一直坚称该国最大银行之一Bankia不需要新资金帮助,但却在周五丢下一颗重磅炸弹,称其账面上有230亿欧元的窟窿.他们并未明确解释如何能够找钱弥补这个窟窿,目前国家财政本身已难以支应不断上升的公共债务.

Bankia消息给脆弱的金融市场带来毁灭性打击.西班牙股市跌至九年低点,欧元下挫,投资者纷纷抛售西班牙公债,使其收益率升向7%.此前爱尔兰和葡萄牙便是在这个收益率水准上被迫向欧盟求援的.

来听听政府怎麽说的,外边人说的全不对:西班牙寅吃卯粮的情况已经持续太久,现正在经历一个痛苦但必要的调整过程,削减公共部门,减少支出并提高竞争力.能做的都正在做.拉霍伊政府办事认真,信守承诺,而且在议会拥有较大的多数优势.

政府官员称,外国人并不知道,西班牙在过去三年的出口增幅比其他欧洲国家都大,同时改革了就业市场,降低生产成本,而且正视银行业存在的问题.该国银行业在地产业极度繁荣时放贷过度,而後却遭地产业泡沫破灭的殃及.

现在,政府各部长们认为,马德里只是需要一些时间,需要欧洲夥伴国提供一些帮助和支持,以便度过危机最敏感的时期,让改革举措发挥效用.

**时间快没了,点子也快用光了**

可不幸的是,时间正在飞速流逝.

尽管欧盟周三提出的新建议可能多少接近拉霍伊的要求--当然前提是提议能通过欧盟曲折的决策过程变为法律,但欧洲最大金主德国还是没有满足西班牙的所有愿望.

现在的西班牙储户犹如惊弓之鸟.报纸编辑接到很多不知所措的储户徵求建议的电话.街头巷尾都在议论富人将资金转移到伦敦、德国或法国.伦敦房地产中介Savills and Knight Frank称,与之前六个月均值相比,4月西班牙买家增长了14-21%.

官方公布的银行存款数据具有很大时滞:即将公布的最新数据,还是4月数据.

西班牙银行家们坚称不会出现挤兑.但部长们私下里很清楚,银行家们是希望欧洲能统一为银行存款提供担保,以避免发生灾难性事件的风险.现在有迹象显示,欧洲央行青睐存款担保这种做法.

其它方面的问题也在增多.随着西班牙举债成本迅速飙向7%,西班牙债券被多数外国投资者弃如敝履,该国政府将越来越难偿还980亿欧元债务,并另外筹资520亿欧元填补今年财政赤字.

目前,西班牙当地的银行很少向外放贷,即便放款也是收取不可思议的高利率,企业因此压力很大,出现连锁破产,并导致西班牙经济重挫的风险上升.西班牙央行数据显示,截至3月末,西班牙银行体系总共向企业贷款446亿欧元,其中半数是在2007年繁荣期尾声时签订的.贷款萎缩的情况几乎每个月都在发生.

消费者在推迟大件采购,缩减支出.借款成本飙升已经成为危机以来困扰西班牙国民最大的事情.出租车司机都知道西班牙举债必须支付"风险溢价",电视新闻要点提示一上来就是"风险溢价"的最新数据.

西班牙政府承认,当前形势非常关键.

官员们私下表示,拉霍伊曾敦促欧盟和德国,要求欧洲央行为所有欧元区银行提供担保,以防银行遭挤兑;购买西班牙公债,以降低收益率和安抚市场;还敦促他们推进更大程度的欧洲财政整合,并允许欧洲抒困基金直接注资,为西班牙困难银行重整资本.欧洲央行坚决反对大规模购买公债.

"西班牙正经历一场严重的信心危机."一名外交官称,"市场善于预期风险,但他们讨厌不确定性,而目前这种不确定性正扼杀西班牙."

**沟通和交流**

银行家和当地媒体表示,拉霍伊自身的挫败令西班牙在当前危机阶段的处境进一步恶化.就像拉霍伊政府的许多部长要员一样,现年56岁的拉霍伊也是从地方被推举上来的,因此没有多少国际经验,缺乏对金融业的了解,英语也并不流利.

他在周一仓促安排的新闻发布会最终只是给市场造成恐慌.对於通过何种渠道来筹集救助Bankia的资金,拉霍伊的表述含混不清,同时他还坚持表示Bankia不需要欧洲的援助,这样的态度引发投资者的极度不安.政府消息人士则对媒体未能很好理解总理的"清晰信息"感到失望.

"我本来期待这个政府能把事情做得更好些,"一位银行高层人士表示,"可事与愿违,他们行事鲁莽.你不能对市场承诺一件事後,却反过来干着别的事."

"技术专家们在哪里?"另一位银行家问道,"这个政府真的需要一位非常优秀的专业人士,这个人要有能够处理当前严重问题的相关经验和知识."

分析师和海外银行家们也表示,西班牙政府现在的所作所为就是一场豪赌,赌的就是欧盟的大财主德国和欧洲央行最终将"做出正确的决定"并且拯救西班牙于水火之中.

那麽来看看德国已经带头反对的几个提议吧.德国反对扩大欧盟救援基金的规模,反对为欧元区所有银行存款提供担保,反对发行欧元区共同债券来为政府融资,反对欧洲央行为了压低收益率而买入更多政府公债.

相反,德国极力提倡的是紧缩计划.他们要求深陷危机的主要南欧国家能效法德国十年前的道路,即推行结构性改革,改善经济竞争力,对支出采取严格的控制,并削减举债和借贷.

但西班牙对上述举措抱有极其强烈的敌对情绪.

"正在进行改革的国家需要得到奖励,而不是惩罚."西班牙副首相Soraya Saenz对路透表示,"...如果对公众说他们通过紧缩计划省下的钱将被用於偿还更高的债务利息,这根本就行不通."

高层官员们对於当前欧盟架构多是这样的窃窃私语,即欧盟实际上是"德国联盟加上其余的国家".民间企业家则毫不掩饰的将德国当前在欧洲的主导地位同二次世界大战时相提并论.

在西班牙高层银行家,官员和外交家中广为流传的观点是,西班牙太大了,"大到不能倒".他们表示,无法想象失去欧元区失去其第四大经济体後会怎样.西班牙与欧元区的未来密不可分.因此德国最终将不得不改弦更张,同意欧洲央行和救援基金对西班牙施以援手.

"事情会达到极限的,情况会变得更糟."一位西班牙的高层外交官表示,"但德国必须做出抉择.对於希腊,他们没什麽可犹豫的.可以听任希腊垮台.但如果放任西班牙垮掉,欧洲就将垮掉.因此最终,我们相信梅克尔和德国央行将改变主意,做出应该做的事情来拯救欧洲."

西班牙副首相Saenz认为这是攸关欧洲未来的大事."如果欧盟不通过某种机制来强化欧元区,那就不是哪个国家退出的问题了,那将是欧盟能否存在下去的问题.没有欧元的欧洲算什麽呢?"

这样的结论是对的吗,还要拭目以待.

路透在去年11月曾报导称,法国和德国曾秘密讨论过组建一个较小的"核心"欧元区,成员将是那些有意加深经济一体化的强健国家.

"西班牙人认为他们的国家是非常重要的,是欧洲必不可少的一部分,"一位马德里银行业的资深顾问说道,"但他们忘记了,对於德国人而言,西班牙也不过是个与希腊和意大利差不多弱的小国而已."(完)

--编译 郑茵/程琳/高琦; 审校 侯向明/隋芬

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