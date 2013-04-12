路透专访：西班牙加泰罗尼亚经济部长称2013年减支计划“不可能完成”

路透巴塞罗那4月12日 - 西班牙加泰罗尼亚地区的经济部长Andreu Mas-Colell在采访中告诉路透，由于2013年的减支计划是不可能完成的任务，该地区不会为达到2013年预算赤字目标而规定必须实施这些减支措施。

他表示，该地区需要从预算中削减48亿欧元，才能实现中央政府规定的赤字与国内生产总值(GDP)之比为0.7%的目标。

“我们不会进行这些减支，”他说，“这根本不可能完成，我甚至不知道如何着手。”

西班牙要想实现欧盟规定的整体预算赤字目标，控制该国17个地区政府的支出十分关键，不过赤字比重目标有可能被上调以给予西班牙更多时间和灵活度，来落实到各个地区。

加泰罗尼亚的经济总量约与葡萄牙相当，占到西班牙经济总产值的近五分之一。该地区2012年预算赤字比重比目标值1.5%高出0.5个百分点。

Mas-Colell说，该地区政府认为无论欧盟是否放松整个西班牙的赤字目标，该地区的赤字目标都应该上调。(完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)