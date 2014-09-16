《热点透视》西班牙加泰罗尼亚独立问题料延烧至2015年

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Fiona Maharg-Bravo 编译 张明钧

路透马德里9月15日 - 苏格兰民众本周进行独立公投，西班牙加泰罗尼亚人将投以欣羡的眼神。加泰罗尼亚今年11月或许无法取得同样的公投机会，其民族主义领袖的期望恐将落空。全面独立看来更是遥不可及的梦想。

民调显示苏格兰公投正反方支持率急剧缩小，支持独立方甚至一度取得领先，在这之后投资人开始关注加泰罗尼亚情势。西班牙公债收益率(殖利率)自9月5日以来已经上涨28个基点。9月11日要求举行独立公投的大规模示威行动，让巴塞罗纳成为焦点。

接下来会怎样发展？若苏格兰公投结果支持独立，且接下来与伦敦及欧盟进行具有建设性的协商，拆伙过程平滑顺畅，则加泰罗尼亚的独立运动肯定会大受鼓舞。同样地，若独立公投通过后情况混乱，则可能带来反效果，减弱部分人士的独立热情--效果和公投结果反对独立差不多。而且，公投结果支持独立也不会降低巴赛罗那的挫折感。

这是因为，加泰罗尼亚人11月9日可能连投票的机会都没有。各界普遍预期，西班牙宪法法庭将裁定独立公投违法，即使公投结果不具约束力。截至目前为止，几乎没有独立后该有何作为的讨论。加泰罗尼亚联合执政党主席、隶属加泰罗尼亚民主联合党(CIU)的Artur Mas可能会宣布提前在2015年举行选举，这被视为是关于独立的表决。然而由于立场更为激进的支持独立政党--加泰罗尼亚左翼共和党(ERC)在民意调查中领先，Mas若提前选举几乎等同于自断生路，且使局势更为混乱。ERC领导人近期发起“公民不服从”运动。目前尚不清楚其运动的内容。他近期接受金融时报专访时警告称，若西班牙政府拒绝允许当地进行公投，则西班牙将再度面临市场压力。加泰罗尼亚单方面宣布独立的可能性不大，但却也非毫无可能。

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)或有可能藉由对加泰罗尼亚退让来化解紧张关系。他至少承认问题的存在，但他却没有足够的实权来解决这个问题。根据最新的Sigma Dos调查，37%的西班牙民众认为拉霍伊应该对加泰罗尼亚采取更为强硬态度，21%则是支持就公投问题进行沟通。这个问题看来难以快速获得解决，且将延续至2015年。(完)

(译文审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。