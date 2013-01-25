西班牙《国家报》因发布委内瑞拉总统查韦斯假照片致歉

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透马德里/加拉加斯1月24日 - 西班牙颇具影响力的报纸《国家报》(El Pais)周四就将一张委内瑞拉总统查韦斯的“假照片”放置报纸头版的做法致歉，因此举引发了委内瑞拉政府的不满回应。委内瑞拉政府誓言将采取法律行动。
《国家报》称他们刚把照片放到网上没多长时间，便从社交网站发现该照片上的人并非查韦斯，并随即从网站撤下该照片，并回收了已经印发的报纸。
在这张照片上，一名男子躺卧着，口中插着一根呼吸导管。
委内瑞拉政府称，发布这张照片“很荒谬”，而阿根廷总统柯里斯汀娜·费尔南德斯称这种做法很邪恶。她是查韦斯的亲密盟友。
报纸称：“《国家报》对由此引发的损失向读者道歉。我们已对事件发生时的来龙去脉以及核实照片时出现的错误展开调查。”
现年58岁的查韦斯目前正在古巴进行术后恢复，他已经六周未出现在公共场合，助长了人们对其健康恶化程度的猜测。
《国家报》是世界上最大的西语出版物之一，且在西班牙和拉美均有发行。
《国家报》称这张照片来自一家名为Gtres Online的新闻社。它在声明中称，该报被告知，这是查韦斯医疗团队中的一名古巴护士在七天前拍的。
该报称：“这家新闻社承认被材料提供者所骗，并将采取法律行动。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进