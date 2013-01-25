西班牙《国家报》因发布委内瑞拉总统查韦斯假照片致歉

(本文由路透中文网编译提供)

路透马德里/加拉加斯1月24日 - 西班牙颇具影响力的报纸《国家报》(El Pais)周四就将一张委内瑞拉总统查韦斯的“假照片”放置报纸头版的做法致歉，因此举引发了委内瑞拉政府的不满回应。委内瑞拉政府誓言将采取法律行动。

《国家报》称他们刚把照片放到网上没多长时间，便从社交网站发现该照片上的人并非查韦斯，并随即从网站撤下该照片，并回收了已经印发的报纸。

在这张照片上，一名男子躺卧着，口中插着一根呼吸导管。

委内瑞拉政府称，发布这张照片“很荒谬”，而阿根廷总统柯里斯汀娜·费尔南德斯称这种做法很邪恶。她是查韦斯的亲密盟友。

报纸称：“《国家报》对由此引发的损失向读者道歉。我们已对事件发生时的来龙去脉以及核实照片时出现的错误展开调查。”

现年58岁的查韦斯目前正在古巴进行术后恢复，他已经六周未出现在公共场合，助长了人们对其健康恶化程度的猜测。

《国家报》是世界上最大的西语出版物之一，且在西班牙和拉美均有发行。

《国家报》称这张照片来自一家名为Gtres Online的新闻社。它在声明中称，该报被告知，这是查韦斯医疗团队中的一名古巴护士在七天前拍的。

该报称：“这家新闻社承认被材料提供者所骗，并将采取法律行动。”（完）