西班牙政经: 反对党要求首相拉霍伊为贪腐丑闻辞职

路透马德里2月3日 - 西班牙反对党--社会党周日要求首相拉霍伊(Mariano Rajoy)为贪腐丑闻辞职,与此同时民调也显示,拉霍伊所属中右翼人民党的支持率跌至记录最低水平.

过去两周以来的媒体报道称,包括拉霍伊在内的至少十几名人民党官员曾接受前财政大臣所操作的贿赂基金的款项.

拉霍伊对此予以否认,但丑闻引发西班牙民众的怒火,西班牙最大两个党派支持率也大降.西班牙深陷衰退且失业率高企,也令西班牙民众不再抱有幻想.

"拉霍伊不但没成为这个国家的救世主,反倒成了另一个麻烦,"社会党领导人Alfredo Perez Rubalcaba在新闻发布会上表示.他曾在社会党人领导下的政府中担任副首相,而该政府在2011年大选中大败.