《欧洲政经焦点》西班牙首相拉霍伊拒绝因资金丑闻而下台

**人民党前司库受审问**

人民党的前任司库Luis Barcenas处于丑闻漩涡的中心，他于6月被捕，被控贿赂、洗钱、税务欺诈和其他罪名。

拉霍伊未受到任何犯罪指控，他还反复否认他和其他人民党领导人收受了非法资金。人民党秘书长Cospedal周一晚上召开新闻发布会，也否认有任何违法行为。

在人民党内部，政治人士越发确信拉霍伊已失去厌烦了高失业率的选民的信任。据Metroscopia调查显示，该党的支持率已经从2011年大选时的44%跌落至25%。

“党内几乎所有人都确信形势已经无法挽救。拉霍伊最好的选择就是安排一个移交领导权的程序，”一位要求不具名的人民党议员表示。

另一位要求不具名的党内人士称，副首相Soraya Saenz de Santamaria是可以接替拉霍伊的人选之一，因为她被视为未卷入Barcenas丑闻的新一代领导人。