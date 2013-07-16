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《欧洲政经焦点》西班牙首相拉霍伊拒绝因资金丑闻而下台
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2013年 7月 16日 星期二 08:28 BJT
《欧洲政经焦点》西班牙首相拉霍伊拒绝因资金丑闻而下台
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投行观点：Air Lease评级从加码下调至中性--摩根士丹利
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投行观点：Aercap Holdings评级从中性下调至表现逊于大盘--摩根士丹利
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捷克央行：取消捷克克朗兑欧元汇率上限，允许克朗走强
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
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