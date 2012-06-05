西班牙被信用市场拒之门外 对外援立场或生变

《路透早报》--2月27日
美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并未改变。另一项数据显示，2月美国消费者信心有所回落，但仍处于反映消费者支出强健的水平。
* 预算部长称风险溢价显示西班牙被信用市场拒之门外
* 称西班牙银行业者应该获得欧洲资金支持
* 官员否认关於欧盟正在考虑贷款的报导
* 对於西班牙银行业者的审计成为焦点
* G7讨论了欧元区危机,但没有采取行动
路透马德里/东京6月5日电---西班牙周二表示,信用市场的大门正在对其关闭,欧洲应该帮助救助其银行业.七国集团(G7)财经首长讨论了欧元区不断恶化的债务危机,但未采取联合行动.
西班牙预算部长蒙特罗表示,在目前的利率水平,金融市场实际上已经禁止西班牙入内.他的评论凸显西班牙银行业危机对於政府举债的冲击.
"风险溢价表明西班牙通向信用市场的大门已经关闭,"蒙特罗在Onda Cero电台表示,"风险溢价表明,在西班牙需要对债务再融资之际,在进入市场方面遇到问题."
西班牙受到房地产泡沫破灭给银行业造成的坏账的困扰,而该国各自治区过度支出则加剧了其困境.上周西班牙10年期公债较德国公债的利差触及欧元问世以来的最高水准,因投资者担心该国最终将被迫寻求希腊式救助.
蒙特罗称,西班牙银行业应透过欧洲机制进行资本重组,这与西班牙政府先前的立场不符,即该国政府认为可以依靠自己的力量融资.
欧盟经济暨货币事务执委雷恩表示,马德里未要求欧盟提供援助,但其他消息人士称,这很大程度上取决於对西班牙银行业资本需求的独立审计报告,该报告将很快公布.
柏林和布鲁塞尔的消息人士否认了德国报纸Die Welt有关的报导,该报导称欧盟考虑在6月中旬以前通过欧元区救援基金向西班牙提供预防性信贷.
两位西班牙政府消息人士先前曾表示,西班牙不需要也不愿获得这样的信贷额度.
一位欧元区高层消息人士对路透表示,"没有任何准备,也没有提出任何要求."
另一位欧元区消息人士指出,西班牙银行业审计报告将是下个关键时刻.
第三位消息人士透露,欧元区国家考虑将资金交给西班牙FROB银行救助基金,让西班牙政府避免请求救援的污名.
蒙特罗关於西班牙借款问题的评论,导致欧元兑美元下跌.而稍早欧元兑美元曾触及一周高点,因市场寄望G7财长及央行总裁电话会议可能加快行动步伐.
主持这次电话会议的美国财政部在声明中表示,G7讨论了"推进欧洲金融与财政联盟方面的进展",并同意密切监控形势的发展.但G7没有发表联合声明,也没有立即采取行动.
白宫经济顾问弗罗曼(Michael Froman)表示,欧盟在解决债务问题方面采取了大量措施,但为了减轻市场焦虑,仍需采取更多行动.
日本财务大臣安住淳表示,G7财经首长同意共同应对西班牙与希腊所面临的问题.希腊本月稍晚将举行大选,可能进一步推动该国退出欧元区.
"我认为市场对於全球经济的焦虑主要来自欧洲问题,"安住淳在东京对记者表示.
"更大的解决方案"
欧洲领导人对最近情势急转直下感到恐慌,他们已开始认真考虑维系欧元安全的经济联盟.但距离最後敲定可能尚需数月或数年.
"我们觉得自上周末以来,政界人士开始大谈有关更大规模的解决方案和应对办法,"德国商业银行驻法兰克福策略师Rainer Guntermann说."与此同时,他们手中似乎没有快速解决方案,目前情势没有重大改变."
一位G7欧洲国家的高阶消息人士在此次电话会议前夕表示,即将转入"抨击德国的阶段",其他成员国将对柏林大举施压,敦促德国采取更多行动以刺激经济成长和援助欧元区.
因事涉机密而要求匿名的该消息人士证实,德国正敦促西班牙像希腊、爱尔兰和葡萄牙那样接受国际援助,以协助向其窘困的银行业补充资本金.
"他们不想这样做.他们太傲慢.而骄傲自大是致命的,"该消息人士提及西班牙政府时称.
对於西班牙政府希望获得援助而不愿接受有损尊严的国际监督,柏林和欧洲央行迄今一直不愿松口.
法国外交部长法比约斯表示,欧洲必须找到化解西班牙银行业危机的解决方案,而且不能加剧马德里本已严重的预算赤字.
欧洲央行周三将举行月度议息会议,欧盟领导人将於6月28-29日聚首,磋商解决欧债危机的战略.
浏览欧元区危机图表,请点击:(r.reuters.com/hyb65p)
**担忧加剧**
西班牙最大银行--西班牙国际银行(SAN.MC)的董事长Emilio Botin对路透表示,西班牙银行业需要大约400亿欧元的额外资本.
蒙特罗表示,银行资本重组所需的这些资金"完全可以获得",但他关於西班牙借债能力的评论让分析师感到困惑.
欧债危机持续不断,已经在欧洲以外地区引发越来越大的担忧.周一,G7消息人士表示,对於资本逃离西班牙可能演变成全面的银行挤兑的担忧,促成了这次紧急电话会议.
路透看到的德国政府文件显示,德国预计在2013年3月以前不会就加强经济政策协调达成最後决定,在本月的峰会上只会就一项路线图达成共识.(完)
--编译 张涛/张荻/王兴亚/肖群英;审校 徐文焰/孙茉莉
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