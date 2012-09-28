Egan-Jones调降西班牙债信评级

路透纽约9月27日电---评级机构Egan-Jones周四进一步调降西班牙主权债务评级,至更低的垃圾级,指称该国银行业疲弱且地方政府处境艰难.

Egan-Jones将西班牙评级从CC+降至CC,这是该机构今年第七次调降西班牙主权债务评等.

"西班牙将必然面临(额外支付)来支持部分银行业和较弱的省份,"Egan-Jones在声明中表示.

西班牙自今年稍早以来一直处於衰退,是短短几年来的第二次萎缩.失业率在接近25%的水平居高不下.

该国政府周四宣布经济改革的详细时间表,以及主要侧重於削减支出的2013年预算案,很多人将此视作该国为达到国际援助可能附加的条件而预先作出的努力.

"困难在於西班牙的节支规模是否足以获得欧盟支持(有可能获得),以及现有债券持有人最终是否接受减计(有可能),"Egan-Jones在声明中称.

市场也在等待美国穆迪投资服务公司(Moody's)的评级评估结果.该结果料将於本月底前公布.

穆迪给西班牙的评级为Baa3,仅勉强保住投资级评级.标普则给西班牙以BBB+评级,展望为负面.惠誉对西班牙的评级为BBB,展望为负面.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张涛

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