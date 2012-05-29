西班牙危机加深 债券风险溢价触及欧元问世以来高位

* 西班牙债券风险溢价触及欧元问世以来高位

* Bankia股价暴跌至纪录低位

* 西班牙可能通过以公债换股的方式对银行业进行资本重组

* 欧洲央行并不知晓此计划,也尚未有决定作出--政府消息人士

* Bankia母公司公布2011年亏损33亿欧元

路透马德里5月28日电---西班牙10年期公债收益率周一接近7%这一危险水准,Bankia股价也触及纪录低点.之前为整顿财政而苦苦努力的西班牙政府,提出向这家受困银行注入主权债券.

西班牙首相拉霍伊将本国借贷成本的飙升归咎於对欧元区前途的忧虑.他再度排除了寻求外部援助以挽救银行业的可能.该国房地产市场泡沫破灭後令国内银行业遭受重创.

西班牙公债较德国可比公债利差扩大至欧元问世以来最大,并首次收在500基点之上,报511基点.

"围绕欧元区存在重大疑问,因此一些国家(公债)的风险溢价非常高.也就是说应该明确承认,欧元区已经没有退路了."拉霍伊在一次记者会上说.

"我们不会为了西班牙的银行体系寻求任何(欧洲)救援."

Bankia的母公司在其讲话後公布,财报经重整後显示2011年亏损33亿欧元,而先前是略有盈利.拉霍伊没有透露资本重整计划的细节,但他支持设立欧元区援助基金,该基金将於7月就位,以便能够直接向银行提供资金.

多位政府消息人士向路透表示,西班牙或将采用以公债换股票的方式来整固Bankia银行,并可能采用这一方式扶助其他的受困银行.但这些举动恐将推升西班牙债务,令其与国内生产总值(GDP)之比高於79.8%的今年预期水平.

"德国和爱尔兰曾采用该办法,非常有效,"一位政府消息人士告诉路透.

该消息人士提到,尽管西班牙政府与欧洲央行(ECB)联系紧密,但没有专门向欧洲央行通报该国向Bankia银行挹注公债的计划.在采取哪个选项方面,尚未作出最终决定.

Bankia母公司BFA已申请190亿欧元(238亿美元)的政府援助,此前西班牙政府已向该银行挹注45亿欧元,帮助其弥补可能在收回房产、贷款和投资上面遭遇的损失.

投资者愈加相信,实力较弱的西班牙银行业者遭遇十年楼市繁荣在四年前突然崩塌的打击,加上地方政府债台高筑,或许会迫使该国寻求国际援助,而这是欧元区几乎无法承受的.

浏览西班牙银行业呆账,请点击:(link.reuters.com/jyn65s)

浏览西班牙和意大利的债券持有人状况,请点击:(link.reuters.com/kux87s)

浏览欧债危机图表,请点击:(r.reuters.com/hyb65p)

**欠缺信心**

西班牙政府公债较可比德债的收益率之差触及欧元上路以来的最高水平513个基点,这表明投资者对西班牙稳定其财政和疲弱银行业的努力没有信心.

拜欧洲央行提供大量三年期贷款所赐,今年稍早西班牙10年期举债成本降至约4.7%,如今则逼近6.5%,接近7%这个难以为继的水准.

爱尔兰和葡萄牙均被摒除在资本市场之外,在其公债收益率升逾7%後不久便被迫寻求国际纾困.

Investec分析师Elisabeth Afseth表示,"如果这种情况持续得更久,只会加重财政整顿的负担."

西班牙的王牌是,今年所需发行的债券,有超过一半已在前五个月顺利发行.但这样的优势受到侵蚀.

政府上周表示,其高负债的自治区今年需要再融资360亿欧元,远高於先前所说的80亿欧元.

西班牙用政府公债来重整Bankia资本的计画则可能加重政府的再融资问题.

西班牙的中央政府及自治区今年底前有1,175亿欧元的债务需要再融资,同时需要为520亿欧元的赤字融资.

**Bankia股价暴跌**

Bankia母公司BFA称,其已重申2011年财报以反映出是亏损33亿欧元,而非此前未经审计的4,100万欧元获利.此前BFA不得不要检视全部贷款组合以及资本需求,这是西班牙银行业历史上最大金援案的一部分.

尽管Bankia能获得235亿欧元的援救资金,其股价还是暴跌13%以上,令一些较弱的同业倍感压力.该行大幅提高准备金以应对地产和消费者坏账造成的损失,这恐怕也会使得其他银行需做出类似准备.

对西班牙银行业体系进行更大范围的审计将在6月公布,料显示其他银行需要填补的资金缺口.

"Bankia的事情将强化这样的看法,即将进行的外部检视应判定出西班牙银行业体系所需的资本重组规模,"野村分析师在报告中称,并指整个银行业的资本重组规模将介於500-600亿欧元,主要上市银行则额外需要160亿欧元.

"鉴於目前欧元区面临的经济和政治上的不确定性,西班牙可能不得不需要考虑利用外部资金来进行银行业资本重组,"野村说道.(完)

--编译 郑茵/肖群英/戴素萍/孙茉莉;审校 徐文焰/张涛/张荻

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