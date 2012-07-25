西班牙短债成本创欧元问世以来次高

* 希腊可能需要进一步的债务重组--欧盟官员

* 西班牙短期债务成本为欧元面世以来第二高

* 目前五年期借贷成本超过10年期,令人警惕

* 穆迪对德国目前享有的最高债信评级发出警告

* 西班牙与德国财长希望欧盟迅速采取行动

* 西班牙和法国财长将於周三会面

路透马德里/布鲁塞尔7月24日电---西班牙在周二的短期债券标售中,收益率达到欧元问世以来第二高;另外欧盟官员称希腊基本无望实现纾困条款的规定,为希腊在欧元区的命运投下了新的变数.

西班牙将财政拉回正轨的努力日益艰困,已导致其借贷成本飙升至无法长久延续的水平,说明市场更加坚信,该国将需要获得国家纾困;而这一行动的成本是欧元区难以负担的.

西班牙的危机最近成为投资者关注的最新目标,但作为主权债务危机源头的希腊,仍是一个随时可能爆炸的火药桶.如果希腊政府违约或者决定退出欧元区,则其引发的连锁反应可能令西班牙甚至意大利跌落悬崖.

在欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)代表返回希腊视察情况,决定是继续拨付救助金还是任其破产之际,三名欧盟官员表示,代表团或将判定希腊无力还债,从而有必要进一步重组债务.

这一次,若想要希腊持久站稳脚跟,持有2,000亿欧元(2,400亿美元)希腊债务的欧洲央行和欧元区国家政府恐怕不得不承受一些损失.

但现阶段,成员国与欧洲央行都不愿把步子迈得太大.

"希腊严重偏离轨道."其中一名要求匿名的官员对路透称,"债务持续性分析将非常糟糕."

希腊总理萨马拉斯表示,希腊经济今年可能萎缩逾7%,使债务削减目标变得更加难以企及,但他承诺会继续削减债务.

"今年计划的执行进度肯定是落後了,我们必须抓紧赶上去."萨马拉斯对政党同僚称,"我们不要自欺欺人了,公共部门还有大量浪费,必须制止."

西班牙财政部全力售出30亿欧元的三个月和六个月期国库券,但收益率攀升;六个月期国库券收益率从上月的3.237%跳升至3.691%.

"这次发债最重要的意义,就是西班牙还有能力卖出公债,"Spiro Sovereign Strategies的Nicholas Spiro说."不过,西班牙3月标售六个月期券种时收益率还不到1%,现在已经升到3.7%了."

西班牙在上半年市场情况较有利时,就已经完成超过半数的年度发债目标规模,但由於该国年底之前的融资需求越来越高,这项优势已经消失.

西班牙政府周五预估经济衰退将持续至明年.另外,瓦伦西亚自治区成为第一个向中央求助金援的地方政府.预料还会有其他地区跟进.

西班牙东北部卡塔隆尼亚承认有融资需求,该地区在市场筹资的管道已经关闭.但当地政府尚未决定是否要向中央求援.卡塔隆尼亚经济产值占西班牙全国总值的五分之一.

欲浏览意大利及西班牙收益率曲线图表,请点击(link.reuters.com/wev95s)

欲浏览意大利与西班牙的债务及收益率比较图表,请点击(link.reuters.com/nyf25s)

西班牙经济概况,请点击(link.reuters.com/quf25s)

欧元区债务危机图表,请点击(r.reuters.com/hyb65p)

**债市传达的讯息**

在次级市场,西班牙五年期公债收益率自2001年6月以来首度高於10年期公债收益率.较短期借贷成本高於较长期成本通常表明,市场认为违约或债务重组的风险上升.

"五年期和10年期公债利差今日转为负值,是市场认为目前西班牙财政趋势不可持续的典型迹象,"RIA Capital Markets债券策略师Nick Stamenkovic称.

西班牙10年期公债收益率目前在7.6%,而西班牙债务违约保护成本亦触及纪录高位.

10年期公债收益率超过7%,被证实是导致其他欧元区国家最终寻求救助的临界水准.但西班牙经济部长德金多斯周一坚称,马德里将不会需要更多援助.

西班牙政府已申请了高达1,000亿欧元的资金用於重组该国银行业资产.政府推出了一项650亿欧元增税减支的新计划,旨在削减高企的债务,但亦可能会把该国经济推入更深的衰退.

市场原本寄望对西班牙银行业的援助,或6月欧盟(EU)峰会放行欧元区援助基金干预市场可以暂缓债务危机,但西班牙的债务成本惊人地窜涨,打消了这一期望.

西班牙和意大利已申请援助以抵御市场压力.欧洲央行已下调利率,但明显不情愿重启公债购买计划,而这是唯一可以一下子拉低借贷成本的方法.

西班牙经济部长德金多斯和德国财政部长朔伊布勒周二呼吁尽快执行上次欧盟峰会的决定,特别是建立银行业联盟,包括设立一个统一的欧洲监管机构.

他们也表示,西班牙融资成本并未反映其经济基本面及其债务的可持续能力.

法国外交部长法比约斯说,进一步援助西班牙的形式,可能是透过增加欧洲纾困基金规模,或者由欧洲央行采取行动.

"我希望可以不需要再次介入,"他说,"如果我们必须出手的话,可能会是增加防火墙...或者由欧洲央行介入."

目前看来,欧元区整体已经陷入衰退.

周二公布的调查显示,7月欧元区民间部门连续第六个月萎缩,债务危机始于欧元区较小的经济体,但现在已渗透进德国和法国等核心国家.

穆迪投资服务公司周一公布,将德国、荷兰、卢森堡的评级展望由稳定下调至负面,警告称这三国或许不得不增强对西班牙和意大利等区内高负债国家的支持. (完)

--编译/审校 徐文焰/程琳/李婷仪/王翔琼/兰秀娟/张荻

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。