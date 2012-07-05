西班牙发债成本或居高不下

图片显示在欧盟总部外摆拍的欧元现钞。 REUTERS/Francois Lenoir

路透马德里7月5日电---西班牙将於周四标售公债,预计成本还将保持高位,包括指标10年期公债也是如此.此前欧盟领导人达成协议,将支持二线国家的债市和问题银行,但未能完全安抚投资者.

此次发行的2022年到期债券,将是西班牙自1月来发行的第四笔10年期债券.西班牙财政部还将标售2015和2016年到期债券,与今年前几次发行的期限相似.

欧元区领导人上周末同意使用抒困基金在二级市场购买公债,并直接给问题银行注资.不过该计划缺乏细节,且遭到芬兰反对,令最初的正面反应受到打击.

西班牙上月为问题银行争取到最高1,000亿欧元援助金,但对该国最终将需要全面抒困的忧虑挥之不去.

自上周以来,西班牙公债较可比德债利差从欧元面世以来的历史高位回落,不过其举债成本依然很高.

"有一种感觉,只要欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)能够救助银行业,且在打破主权国家与银行业之间的相互关联方面已取得一些进展,则这仅仅是个执行问题,"法国农业信贷银行利率策略师Peter Chatwell说.

欧洲央行曾在去年12月和今年2月向流动性枯竭的银行业共挹注近1万亿(兆)欧元的低成本信贷资金,这已促使银行业者大举买入收益率相对较高的公债.

西班牙银行业持有国内主权债务占总流通量的比例急升,从去年12月的16.9%升至3月的29.2%.

浏览西班牙和意大利公债持有人,国内银行从欧洲央行借款的图表,请点击:(link.reuters.com/kux87s)

西班牙财政部利用今年年初收益率较低的机会,已在今年头几个月完成大部分2012年债券发行目标.

该国发债募集资金已超过2012年总发债目标的61%,今年内还计划再进行12次公债标售,必须再筹集333亿欧元,或平均每次标售规模接近28亿欧元.

西班牙财政部希望周四筹到20-30亿欧元资金.

4Cast策略师Jo Tomkins称,"他们必须发行30亿欧元债券,否则市场反应将相当负面,"尽管她指出,收益率面临的压力仍很高,因危机的持久应对方案仍未确定.

"西班牙仍无法发行期限超过10年的债券,因此存在同样的问题...芬兰反对党已开始大肆渲染实施过程中可能遇到的风险,以及政治联盟尚未真正形成的事实."

6月21日进行的上次2015年到期债券标售的平均收益率为5.457%,但比周三二级市场水准低近60个基点,预示西班牙在标售中可能会支付的水准.

2016年到期的债券收益率较6月7日上次标售时几无变动,当时收益率为5.353%.而10年期债券收益率周三在二级市场报6.4%,高於6月7日上次标售时的6.044%.

本周有近400亿欧元的德国公债还本付息支付,且月底有大约200亿欧元的西班牙公债被赎回,应会增强市场对新债的需求.

此次标债也可能受外界对欧洲央行本周将降息以支持经济的预期支持.(完)

--编译 程琳/肖群英/王翔琼;审校 许文焰

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