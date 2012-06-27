西班牙短期借款成本飞涨近两倍

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
* 需求较上月下滑
* 美债标售规模高於目标区间
* 银行评级遭下调,欧元区峰会令标售承压
路透马德里6月26日电---西班牙在周二的标售中短期借款成本增加了近两倍,在该国勉力对抗经济衰退和银行债务危机之际,更突显该国脆弱的融资窘境.该国银行业者债信评级刚刚被调降.
西班牙此次标售的三个月期国库券收益率报2.362%,一个月前还仅为0.846%.六个月国库券收益率从上月的1.737%跳涨至3.237%.
西班牙已申请欧盟援助,为其银行业要求欧盟支援最高1,000亿欧元,不过金融市场的压力并没有缓解,认为欧盟的措施不能解决根本问题.
Rabobank策略师Richard McGuire说道:"若在本周的欧盟峰会上没有更多的进展,那麽西班牙公债收益率可能会进一步承压,继而迅速提升需进一步纾困的前景.而现在外界普遍认为峰会很可能不会有实质进展."
为解决持续两年半之久的债务危机,欧洲领导人周四和周五将举行会议.
西班牙经济部长德金多斯周二在议会听证会上表示,与欧盟有关西班牙银行业资本重组的财政磋商非常复杂,需要时间完成.
美国穆迪投资服务公司(Moody's)周一下调西班牙28家银行的长期债务和存款评级,同时也下调了两家银行的发行人评级.本月稍早,该机构将西班牙主权债信评级下调至仅高於垃圾级别的水准.
西班牙财政部标售了16亿欧元(20亿美元)三个月国库券和14.8亿欧元(19亿美元)六个月国库券,总共略高於20-30亿欧元的目标.
标售显示,连国内银行业对政府公债的支持也较上个月消退.三个月券种投标倍数为2.6倍,上次为3.9倍,六个月券种投标倍数为2.8倍,上次为4.3倍.
西班牙五年期信用违约互换(CDS)周二交投在585个基点附近,上周曾触及600个基点以上的纪录高位.
1,000万美元西班牙公债五年的违约保险成本目前每年为585,000美元.年初接近每年300,000美元,保险成本的上升反映出投资者对西班牙信用愈发忧虑.(完)
--编译 孙茉莉/张荻;审校 张涛/程琳
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