独家：西班牙曾与德国讨论纾困问题 规模或为3,000亿欧元

路透布鲁塞尔7月27日电---一名欧元区官员表示,西班牙首次承认,如果借款成本仍然高得难以持续,该国可能需要欧盟/国际货币基金组织(IMF)的全面纾困,总额为3,000亿欧元(3,660亿美元).

该消息人士称,上周二西班牙经济部长德金多斯在柏林与德国财长朔伊布勒的会谈中提出这个问题.当时西班牙的借款成本已突破7.6%.

如果必要,这笔资金将在欧洲已经同意提供的1,000亿欧元西班牙银行业救助资金之外再列支.这将把欧元区的财力利用到极点.朔伊布勒告诉德金多斯,在欧元区纾困基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)今年稍晚启动之前,他不愿考虑纾困问题.

"德金多斯谈论了一项约3,000亿欧元的全面方案,但德国目前不同意这样的救助构想,"这位官员对路透表示.

"在ESM上线前什麽都不会发生.一旦它投入运作,我们要先看看西班牙届时的借款成本如何,然後或许会重新谈到这个问题,"这位官员说.

西班牙屡次表示,不需要步葡萄牙、爱尔兰和希腊的後尘而寻求全面救助.在被问及相关问题时,一位政府发言人周五表示:"我坚决否认这样的计划.没有考虑过也没有探讨过(3,000亿欧元西班牙救助计划的)可能性."

另有一名欧元区官员表示,西班牙能够在没有援助的情况下挺过去,但它在对外沟通方面犯下了糟糕的错误,造成了投资者的恐惧感.在被问及西班牙是否需要援助时,其说道,"如果利率处在我认为可持续的水准,从纯算术方面而言我觉得是不需要的."

欧洲稳定机制(ESM)预计将从9月中旬起生效,将拥有总资金能力5,000亿欧元,不过根据初定计划只有在数年内才会凑齐这个规模.

该官员称,这就意味着,若既要拨付用於西班牙银行业资本重组的贷款,又要对西班牙进行全面援助,ESM的资金能力将被耗尽,从而可能重新引发给予ESM银行业牌照的讨论.

--编译/审校 李春喜/王洋/隋芬

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