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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 18:05 BJT

欧洲金融: 西班牙财政部标售46亿欧元公债,高于目标

路透马德里2月7日 - 西班牙财政部周四标售46亿欧元公债,高于目标区间上端:

* 标售19.48亿欧元2015年到期的公债投标倍数为2.2(上次标售为2.1),平均收益率为2.823%(上次标售为2.476%).

* 标售20.70亿欧元2018年到期的公债投标倍数为2.2(上次标售为2.3),平均收益率为4.123%(上次标售为3.770%).

* 标售5.93亿欧元2029年到期的公债投标倍数为2.0(上次标售为2.2),平均收益率为5.787%(上次标售为4.849%).(完)
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