欧元债市：西班牙售出41.5亿欧元短券，平均收益率下降

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透马德里8月20日 - 西班牙周二标售公债，融资成本下降。美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早可能于9月开始放慢购债步伐的忧虑，未影响到投资者。
西班牙财政部售出41.5亿欧元(55亿美元)6个月和12个月公债，规模超出目标的40亿欧元。
西班牙售出13.4亿欧元六个月期国库券，平均得标收益率为0.830%，低于7月16日标售的0.958%。12个月期国库券得标收益率1.253%，低于上次标售的1.503%，共售出28.1亿欧元。(完) (编译 梁睿雪; 审校 沈以文)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选