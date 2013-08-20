欧元债市：西班牙售出41.5亿欧元短券，平均收益率下降

路透马德里8月20日 - 西班牙周二标售公债，融资成本下降。美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早可能于9月开始放慢购债步伐的忧虑，未影响到投资者。

西班牙财政部售出41.5亿欧元(55亿美元)6个月和12个月公债，规模超出目标的40亿欧元。