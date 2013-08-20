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债券 | 2013年 8月 20日 星期二 17:43 BJT

欧元债市：西班牙售出41.5亿欧元短券，平均收益率下降

路透马德里8月20日 - 西班牙周二标售公债，融资成本下降。美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早可能于9月开始放慢购债步伐的忧虑，未影响到投资者。

西班牙财政部售出41.5亿欧元(55亿美元)6个月和12个月公债，规模超出目标的40亿欧元。

西班牙售出13.4亿欧元六个月期国库券，平均得标收益率为0.830%，低于7月16日标售的0.958%。12个月期国库券得标收益率1.253%，低于上次标售的1.503%，共售出28.1亿欧元。(完) (编译 梁睿雪; 审校 沈以文)
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