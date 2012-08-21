西班牙发债成本下跌 因市场押注欧央行将采取行动

路透马德里8月21日电---西班牙周二标售短期公债的成本较上月大降,因投资者押注欧洲央行将干预债市.但细节方面的不确定性或表明收益率(殖利率)将持续处在高水平.

西班牙财政部标售45亿欧元(56亿美元)12个月和18个月期国库券,规模在35-45亿欧元目标区间的顶端.但市场对二者的需求不一.

12个月期国库券得标收益率跌至3.070%,而7月标售时为3.918%.本次标出35亿欧元.投标倍数为1.9倍,上个月则为2.2倍.

财政部还标出9.82亿欧元的18个月国库券,投标倍数为4倍,高於7月的3.7倍.本次得标收益率为3.335%,上月标售时为4.242%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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