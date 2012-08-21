西班牙发债成本下跌 因市场押注欧央行将采取行动

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透马德里8月21日电---西班牙周二标售短期公债的成本较上月大降,因投资者押注欧洲央行将干预债市.但细节方面的不确定性或表明收益率(殖利率)将持续处在高水平.
西班牙财政部标售45亿欧元(56亿美元)12个月和18个月期国库券,规模在35-45亿欧元目标区间的顶端.但市场对二者的需求不一.
12个月期国库券得标收益率跌至3.070%,而7月标售时为3.918%.本次标出35亿欧元.投标倍数为1.9倍,上个月则为2.2倍.
财政部还标出9.82亿欧元的18个月国库券,投标倍数为4倍,高於7月的3.7倍.本次得标收益率为3.335%,上月标售时为4.242%.(完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透2月17日 - 汤森路透StarMine数据显示，台湾股市的未来股息收益率创亚洲最高，这为外资流入台湾股市提供又一个理由。