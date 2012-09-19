投资者向西班牙施压 要求其尽快寻求援助

路透西班牙9月18日电---投资者周二向西班牙施压,要求其申请援助并启动欧洲央行购债计划.随着西班牙指标10年期公债收益率升至略高於6%的水准,要帮助该国为债务进行融资,启动欧洲央行购债计划看似势在必行.

周二标售时,西班牙短期借贷成本略低於上月水平,但仍处於高位,表明在不寻求救助的情况下,该国以合理水平进行融资的希望不大.

欧洲央行管委柯恩(Luc Coene)周一向西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)就延迟启动计划发出警告,称如果拉霍伊推迟启动计划,要不了多久西班牙公债收益率就会上升.

但西班牙副首相Soraya Saenz de Santamaria周二表示,政府仍在考虑欧洲方面纾困的附加条件.此番言论消磨了投资者的耐心.

"我认为出现了一些政治僵局的迹象,市场正等着西班牙申请援助,因为如果西班牙最终不开口求援,欧洲央行的口头提振效果将逐渐散去,"4Cast分析师Jo Tomkins说.

"西班牙拖得越久,市场就会越不耐烦,也会越失望."

9月6日欧洲央行(ECB)宣布购债计划後,西班牙公债较可比德债利差降至五个月低位,但拉霍伊没有清楚表明他对援助的立场,因此重新出现公债抛压.

西班牙10年期公债收益率在新债标售前涨至约6.03%,而就在10天前,曾位於5.65%.

**投资者感到沮丧**

西班牙财政部利用ECB宣布购债计划後市况的改善,标售出规模超过目标区间35亿-45亿欧元高端的12个月和18个月期国库券.

尽管这次国库券标售规模为3月以来最大,得标收益率比一个月前略微低些,但市场需求好坏不一,而且得标收益率超过了标售一天前灰市里的报价水平.

投资者感到沮丧,很可能会在周四新债标售中再次要求很高的收益率溢价,届时西班牙将标售45亿欧元2015年到期和2022年到期的新债.

一味等待是谨慎行事的拉霍伊惯用的策略,他的风格就是尽可能久的拖延,不作决定,既为等待最好的政治时机,同时也将反对者弄得精疲力尽.

有分析师认为,拉霍伊可能会一直等下去,直到10月21日西班牙举行地区选举之後再做决定.(完)

--编译 梁睿雪/白云;审校 徐文焰

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