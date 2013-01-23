更正-更新版-西班牙金融: 10年期新债买需畅旺,今年融资目标已完成约14%

(更正标题及内文第一、二段提及的"标售"一词,应为西班牙"发行"债券)

路透马德里1月22日 - 西班牙周二发行的10年期新债受到外国投资者追捧,一笔短债的发行金额亦超出目标 ,显示西班牙充分利用了投资者对欧元区较弱经济体提供资金重新燃起的兴趣.

周二发售债券之后,西班牙已完成2013年融资目标的约14%,意大利已完成目标的约10%.

西班牙是欧元区中预算缺口最大的国家之一,经济深陷衰退,四分之一劳动人口处于失业,且反撙节的抗议活动几乎每天都在上演.

不过,由于欧洲央行的政策安抚了投资者情绪,且他们热衷于购买收益率较高的债券,西班牙财政部表示,该国售出了70亿欧元(93亿美元)的指标新债,5.4%的票息低于之前指标债券的5.85%.

这是西班牙逾一年来首次发行10年期新债,吸引了将近230亿欧元的买需,该国称这样的需求前所未见.

需求中有约60%是来自非西班牙居民,其中略超四分之一是英国投资人,显示国外对西班牙的投资兴趣重新升起.

熟悉本次债券发行的政府消息人士说,西班牙选择将发行规模锁定在70亿欧元,以吊住市场胃口.

咨询公司4Cast分析师Jo Tomkins说,西班牙可以用周二强劲的债券承销结果来表明自己没有困难无需救援.

西班牙周二还发行了28亿欧元短债,规模超出标售目标,而且支付的平均收益率是2012年3月以来最低.三个月期国库券得标收益率降至0.441%,回顾去年7月时市场最紧张的时候,这项举债成本曾升到2.434%的高位