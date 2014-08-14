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债券 | 2014年 8月 14日 星期四 16:46 BJT

西班牙经济：公共债务为史上首次突破1万亿欧元

路透马德里8月14日 - 西班牙央行周四公布的数据显示，西班牙公共债务在6月增加103亿欧元(137.6亿美元)，至史上首次突破1万亿(兆)欧元。

根据路透计算，这相当于该国2013年国内生产总值(GDP)的98.5%。

西班牙政府预测，到2014年底时公共债务/GDP之比为99.5%，2015年将继续上升至101.7%。(完)

(编译 李春喜 审校 戴素萍)
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