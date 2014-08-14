西班牙经济：公共债务为史上首次突破1万亿欧元

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透马德里8月14日 - 西班牙央行周四公布的数据显示，西班牙公共债务在6月增加103亿欧元(137.6亿美元)，至史上首次突破1万亿(兆)欧元。
根据路透计算，这相当于该国2013年国内生产总值(GDP)的98.5%。
西班牙政府预测，到2014年底时公共债务/GDP之比为99.5%，2015年将继续上升至101.7%。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选