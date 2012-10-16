西班牙若被债市拒之门外将失去投资级评级--穆迪分析师

路透纽约10月16日电---穆迪一位分析师周二表示,若西班牙被全球债券市场拒之门外--包括借贷利率高到令其无法承受,那麽该国将不再符合投资级主权评级的条件.穆迪在当日确认西班牙略高於垃圾级的主权评级.

"在这种情况下,所有的资金需求都要依靠政府部门来满足.在我们看来,这与投资级评级并不相符..."穆迪投资服务公司的资深分析师Kathrin Muehlbronner说.

她又确认,若西班牙无法在市场中融资,将不符合Baa3评级的要求.

西班牙10年期公债收益率(殖利率)今年稍早激升至7%以上,不过後来因欧洲央行出台公债购买计划而回落.该收益率周二微升至5.792%.

此外Muehlbronner还表示,欧元区需加强财政一体化以维系货币联盟,并称:"如何实现这点取决於决策层."(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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