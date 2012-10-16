西班牙若被债市拒之门外将失去投资级评级--穆迪分析师

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透纽约10月16日电---穆迪一位分析师周二表示,若西班牙被全球债券市场拒之门外--包括借贷利率高到令其无法承受,那麽该国将不再符合投资级主权评级的条件.穆迪在当日确认西班牙略高於垃圾级的主权评级.
"在这种情况下,所有的资金需求都要依靠政府部门来满足.在我们看来,这与投资级评级并不相符..."穆迪投资服务公司的资深分析师Kathrin Muehlbronner说.
她又确认,若西班牙无法在市场中融资,将不符合Baa3评级的要求.
西班牙10年期公债收益率(殖利率)今年稍早激升至7%以上,不过後来因欧洲央行出台公债购买计划而回落.该收益率周二微升至5.792%.
此外Muehlbronner还表示,欧元区需加强财政一体化以维系货币联盟,并称:"如何实现这点取决於决策层."(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透东京2月24日 - 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落，因铜和其它大宗商品价格突然下跌拖累材料股下滑，与此同时投资者在评估华盛顿在税收和汇率政策方面的立场。
路透东京2月24日 - 东芝周五表示，考虑出售记忆体晶片业务的多数股权，以填补因美国核电业务减记63亿美元所留下的窟窿。