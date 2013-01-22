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货币新闻 | 2013年 1月 22日 星期二 17:15 BJT

欧元债市: 西班牙考虑发行40亿欧元或更多的债券--消息人士

路透马德里1月22日 - 消息人士周二表示,西班牙财政部希望透过发行10年期银团债券,融资30-40亿欧元,甚或更大规模.

"现在还太早,还不清楚,但大概介于30-40亿欧元,但如果情况比预期好,可能更多一些...要看事态发展,"消息人士表示.

汤森路透旗下IFR引述处理此宗交易的银行人士报导称,西班牙10年期银团债券定价将比基准交换利率中价(midswaps)高出375个基点.

西班牙财政部上次是在2012年2月标售银团债券.(完)

如欲参考原文报导,请点选 (编译 沈以文; 审校 孙茉莉)
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