欧元区金融：西班牙新监督部门称2020年减赤目标“无法实现”-报载

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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路透马德里7月14日 - 西班牙世界报(El Mundo)周一报导称，西班牙新成立的独立财政机构AIReF认为，该国2020年的减赤目标恐难实现。
西班牙计划在2020年之前，将债务与国内生产总值(GDP)之比从3月底的96.8%降至60%。该比例在2007年时为36.3%，随后飙升，部分原因在于地产泡沫后对受创银行提供援助。
该报援引AIReF一份报告草案称，鉴于西班牙政府向布鲁塞尔承认，2016年的减赤目标将落空，2017年结束时债务与GDP之比将为97%，上述目标将无法实现。
AIReF和财政部都拒绝置评。
西班牙被迫向欧洲求助获得1,000亿欧元救援后，成立这一财政监督部门；西班牙最终动用的援助金额为413亿欧元(563亿美元)。
该报援引上述报告称，“在三年内使债务比例下降37%，不仅在财政政策上是史无前例的，还可能对经济产生巨大的影响。”
该报告正式版本应会在7月底公布，西班牙政府无须按其建议行动。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张明钧)
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