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货币新闻 | 2013年 2月 27日 星期三 17:29 BJT

西班牙经济: 第一季延续萎缩趋势--央行

路透马德里2月27日 - 西班牙央行周三公布2月经济月报称,西班牙经济在2013年第一季似乎持续萎缩.(完)
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